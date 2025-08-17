９回１死一、三塁、右翼線にサヨナラ適時打を放ち、拳を突き上げて喜ぶ牧原大（右）（撮影・星野楽）

山川に声をかける王会長（撮影・星野楽）






両チームの先発メンバー（撮影・星野楽）






ゲストで登場し、ファンに手を振る和田毅氏（撮影・星野楽）






スタンドで応援する福岡大大濠高校の吹奏楽部（撮影・星野楽）






ロッテ戦に先発したモイネロ（撮影・星野楽）






１回無死、ロッテ・藤原の打球を好捕する周東（撮影・星野楽）






１回無死、周東の好守に喜ぶモイネロ（撮影・栗木一考）






５回無死、牧原大は中前打を放つ（撮影・栗木一考）






５回を投げ終え、ベンチ前でタッチを交わすモイネロ（右）（撮影・星野楽）






６回１死、周東は中前打を放つ（撮影・栗木一考）






８回、投手交代を告げる小久保監督（撮影・栗木一考）






８回、２番手で登板した松本裕（撮影・星野楽）






８回１死二塁、川瀬は死球を受ける（撮影・栗木一考）






８回１死二塁、死球を受けしゃがみ込む川瀬（撮影・星野楽）






９回、３番手で登板し３勝目を挙げた杉山（撮影・星野楽）






９回１死一、二塁、緒方は三盗を決める（撮影・栗木一考）






９回１死一、三塁、右翼線にサヨナラ打を放つ牧原大（撮影・栗木一考）






９回１死一、三塁、右翼線にサヨナラ打を放ち一塁を回る牧原大（撮影・栗木一考）






９回１死一、三塁、右翼線にサヨナラ打を放ちガッツポーズする牧原大（撮影・栗木一考）






９回１死一、三塁、サヨナラ打の牧原大を笑顔で迎える小久保監督（左）（撮影・栗木一考）