17日（日）、柏崎市佐藤池野球場でのイースタン・リーグ、対オイシックス戦。DeNAの先発投手は庄司陽斗、対するオイシックスの先発投手は薮田和樹。

DeNAは3回表、先制に成功。小針大輝の二塁打などで無死二三塁とし、森敬斗の適時打で先制。続く度会隆輝が犠牲フライを放ち1点を追加。さらに二死二塁から、松尾汐恩がレフトへの2ランを放ち2点を奪う。4点をリードする。

3回裏、庄司は無死満塁でダブルプレーの間に三塁ランナーの生還を許し1点を奪われる。4対1となる。

4回表、蓮の二塁打などで二死一三塁とし、森敬の適時内野安打で1点を追加。5対1とした。

5回裏、マウンドに2番手の颯が上がり、三者凡退に打ち取った。

6回表、蓮、田内真翔の安打などで二死二三塁とし、度会の適時打で2点を追加。リードを6点とした。

6回裏、3番手の若松尚輝が登板し、三者凡退に打ち取った。

8回裏、マウンドに上がったのは4番手の徳山壮磨。オイシックス打線を三者凡退に打ち取った。

9回表、度会の安打などで一死満塁とし、西巻賢二が押し出しの四球を選び1点を追加。続く粟飯原龍之介の適時打で2点を奪う。さらにこの試合ここまで3安打の蓮が適時二塁打を放ちさらに1点を加える。小針が敵失で出塁、その間に三塁ランナーがホームにかえり1点。得点を2ケタに乗せた。

11点リードの9回裏、マウンドに5番手の松本凌人が上がる。ランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

DeNAはオイシックスに12対1で勝利。

※この記事はデータスタジアム提供のデータをもとに自動生成しています