VT COSMETICSの新感覚美容液♡ぷしゅっと泡で密着『マイクロバブルセラム』登場

韓国スキンケアブランド「VT COSMETICS」から、ぷしゅっと出る泡が肌をやさしく包み込む新感覚1美容液『マイクロバブルセラム』が新登場。2025年8月1日より全国のPLAZA・MINiPLAにて先行発売中です。きめ細かな泡が肌の凹凸までぴったり密着し、美容成分の浸透力2を高める次世代型*1泡美容で、肌悩みに合わせた3種のラインナップをご用意しました。

VT COSMETICS初の“泡”美容液とは？

従来の液体タイプ美容液では、肌の凹凸によって美容成分が均一に届きにくいという課題がありました。

『マイクロバブルセラム』は、きめ細かい泡が肌の隙間まで密着し、ムラなく成分を角質層まで2届けます。

泡ならではの軽やかな質感と、押し込むような密着感で、美容液の浸透力をぐっと引き上げる次世代型1ケアが叶います。

佐田真由美プロデュース♡ツヤ肌へ導く限定ミスト＆マルチバーム

肌悩みに合わせて選べる3種の美容液

『マイクロバブルセラム』は全3種類。各70mL、価格は1,870円（税込）／1,700円（税抜）。

PDRN+ ヒアルロン酸 ミントマイクロバブルセラム



乾燥でメイクが浮きやすい肌や、ツヤ不足が気になる方におすすめ。うるおいとハリを与えます。

主要成分：PDRN+™3、ヒアルロン酸Na4

ナイアシンアミド グルタチオン イエローマイクロバブルセラム



乾燥くすみや紫外線によるトラブル6ケアに。透明感5のある光彩肌へ導きます。

主要成分：ナイアシンアミド4、グルタチオン4



AZ AHA レッドマイクロバブルセラム

皮脂トラブルやテカリを整え、なめらかな肌に。脂性肌・混合肌の方に最適です。

主要成分：アゼライン酸7、AHA8

*1：VT従来品比

*2：角質層まで

*3：ＤＮＡ－Ｎａ、オタネニンジン根エキス(いずれも保湿)

*4：保湿成分

*5：うるおいによる

*6：乾燥による肌荒れ

*7：整肌成分

*8：グリコール酸(整肌)

泡で叶える、やさしい密着美容

VT COSMETICSの『マイクロバブルセラム』は、肌悩みに寄り添いながら、美容成分をムラなく届ける泡美容液です。

乾燥、くすみ、皮脂トラブルなど目的に合わせて選べる3種類で、毎日のスキンケアを格上げ。ぷしゅっと広がるきめ細かな泡が、あなたの肌をやさしく包み込み、輝く素肌へ導いてくれます。