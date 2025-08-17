「コスパがよいと思うAnkerのイヤホン」ランキング！ 2位「Soundcore Life P3」、1位は？
日常使いのイヤホンには、手頃さと品質の両立が求められます。価格と性能のバランスに優れたイヤホンは、多くの人にとって魅力的な選択肢です。
All About ニュース編集部では、2025年8月5〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「Ankerのイヤホン」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「コスパがよいと思うAnkerのイヤホン」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「価格が手ごろながら、アクティブノイズキャンセリング機能や長時間再生が可能」（40代男性／宮城県）、「音質・機能ともにバランスが取れていて、価格以上の性能！」（30代女性／秋田県）、「価格もそこそこで低音が良いと思うから」（40代男性／福岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「かなりの機能を兼ね備えてるのに対し値段がコスパ良いと感じました」（30代女性／埼玉県）、「ワイヤレスでコンパクト、価格も良いし、音もいいため」（30代女性／東京都）、「お手頃価格で、オシャレで品質がよく、とても気に入っています」（30代男性／山形県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：古田 祐三
オールアバウトに入社後、家電領域のコンテンツ制作に一貫して携わり、業界トップクラスの専門家たちと協働しながら取材・執筆を行う。これまでに培った深い商品知識を活かし、現在はAll Aboutニュースチームの一員として、お買いもの情報や旅行など多岐にわたるジャンルを担当。中でもAmazonのお得情報やセール攻略に精通しており、読者の“今すぐ使えるお得ワザ”を発信している。東京都出身。毎年欠かさずフジロックフェスティバルに参加する音楽好きであり、アウトドアやオーディオにも情熱を注いでいる。
(文:古田 祐三)
2位：Soundcore Life P3／39票アクティブノイズキャンセリング機能や長時間バッテリーを搭載しつつ、手ごろな価格を実現したモデルです。マルチデバイス接続や専用アプリでの音質カスタマイズなど、実用性も高く、日常使いから旅行まで幅広く対応できます。デザインもカラーバリエーションが豊富で、若い世代を中心に人気を集めています。
1位：Soundcore Liberty 4 Pro／50票フラッグシップモデルとして高音質と高機能を両立したイヤホンです。独自の同軸音響構造によるクリアな音質、LDAC対応によるハイレゾ再生、そして快適な装着感が特徴です。長時間の使用でも疲れにくく、音楽鑑賞からオンライン会議まで幅広い用途に対応できる万能モデルとして、多くのユーザーから支持を得ています。
