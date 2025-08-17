◇セ・リーグ 巨人1―3阪神（2025年8月17日 東京D）

巨人が本拠・東京ドームで阪神に史上初の屈辱となるシーズン9敗目を喫した。今季の伝統の一戦成績は6勝15敗。チームは10日ぶりに再び借金1となった。

悔しい敗戦となった試合後、阿部慎之助監督（46）は、2点を追う9回に大城卓、中山の連打で無死一、二塁のチャンスをつくるも代打・増田大がスリーバント失敗した場面を念頭に「決めなきゃいけないね…まあ凄い難しいんだけど」と厳しい表情。相手を上回る10安打を放ちながら、丸の4号ソロの1点だけとなった打線に「あと1本出なかったらどうしようもないからね。何本ヒット打とうがね。点が入んなきゃどうしようもない」と言葉を絞り出した。

阿部監督との主なやりとりは以下の通り。

――最後チャンスはつくったが。

「ああいう（場面でのバントは）決めなきゃいけないね…まあ凄い難しいんだけど」

――簡単ではないが、試合を通して、そういうランナーを進めるみたいなところが…。

「そういうのができたら勝てるだろうし、できなかったら負ける」

――こういう接戦で4回みたいなミスは重い。

「そうですよね。大体ミスしたら負けますからね」

――才木にはあと1本っていうところまで行くことが多かった。

「あと1本出なかったらどうしようもないからね。何本ヒット打とうがね。点が入んなきゃどうしようもない」

――今後も対戦していく。

「何とかしないとね、上には行けないんで…何とかしてもらいたいなと思う」

――今後に向けて。

「とにかくもう前向いてね、やるしかないですし。これだけね、阪神にやられっぱなしですけどね。まだ優勝は0％になったわけではないんでね。そこは諦めちゃいけないと思いますし、これからまた全部勝つつもりでやるしかないんでね。はい、頑張ります」