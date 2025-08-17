「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）

阪神はロースコアの接戦を制し連勝。優勝へのマジックを２２とした。

中盤、一気に試合を動かした。０−０の四回、２死一、三塁から高寺が右前へ先制の適時打を放った。このヒットで相手の失策も絡み二者が生還した。さらに２死三塁から、坂本が右前への適時打。これで２３年の自己最多に並ぶ、２１打点目をマークした。

先発の才木は毎回走者を背負う苦しい投球も、とにかく粘った。三回は１死一、二塁のピンチで岡本、キャべッジと中軸２人を連続三振に仕留める。３点の援護をもらった直後の四回も１死一、二塁としたが、代打・ヘルナンデスを併殺打に抑え、得点は許さなかった。五回、丸にソロを浴び、今季巨人戦２４イニング目にして初失点。それでも５回１失点と最少失点に抑えた。これで巨人戦は今季４戦４勝とし、リーグトップに並ぶ１１勝目を挙げた。

六回からは鉄壁のリリーフでつないだ。八回には、石井が１回無失点に抑え、プロ野球記録を更新する４０試合連続無失点に到達した。九回は１日以来の登板となった岩崎が無死一、二塁のピンチを招いたが、無失点で試合を締めた。