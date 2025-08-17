サウジアラビアでイタウマが圧巻パフォーマンス

ボクシングのホープ、モーゼズ・イタウマ（英国）が、圧巻のパフォーマンスを見せた。16日（日本時間17日）にサウジアラビア・リヤドで開催されたヘビー級10回戦で、衝撃の初回TKO勝利。強すぎる20歳に、海外ファンも驚きを隠せなかった。

イタウマが強敵を豪快に倒した。元WBC世界ヘビー級暫定王者のディリアン・ホワイト（英国）と対戦し、初回から猛攻。ロープに追い詰め強烈な左右の連打を放つと、ホワイトはゆっくりと崩れ落ちた。

立ち上がろうとした37歳だったが、足元がおぼつかずレフェリーがストップ。ゴングから2分足らずの衝撃パフォーマンスだった。

プロでのキャリアを13戦全勝（11KO）としたイタウマ。米専門誌「ザ・リング」の公式XがKOシーンを投稿すると、海外ボクシングファンから様々な声が上がった。

「見ているのが痛ましかった」

「ホワイトがめちゃくちゃになってる」

「これを生で見てたけど、まさか1ラウンドで終わるとは思ってなかった」

「イタウマはウシクにとって速く、強く、そして力強いものになる」

「このドラマを見るためにお金を払った人たちに同情する」

いよいよ世界タイトル挑戦が視野に入ってきた20歳から、目が離せない。



（THE ANSWER編集部）