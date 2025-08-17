25²¯±ßÃË¤ò¡ÖDFA¤·¤Ê¤¤Í×°ø¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡× ÉüÄ´´üÂÔ¤¹¤ëµ¯ÍÑ¤Ë¥É·³¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µ¿Ìä¡¡¡ÈÂåÌò¡É¤Ë3A¤ÇÌµÁÐ¤Î°ïºà¤ò´õË¾
¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥É·³¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö8·î16Æü¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ë2Ï¢¾¡¡£ºÆ¤ÓÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö7ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬½é²ó¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÆµ¼Ô¤â´¿´î¡ª¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂÇÎ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç.193¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ç¯1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Çº£µ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿32ºÐ¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¶¯¤¤¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â²æËý¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡¢¡Ö1Ç¯·ÀÌó¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤³°Ìî¼ê¤òDFA¤·¤Ê¤¤Í×°ø¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Îµ¿Ìä¤À¡£¤³¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó³°Ìî¼ê¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤ÆÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ë¥à¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤ËÂ¼ê¤Þ¤È¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡¢¸·¤·¤¤¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥É¤È¤¤¤¦³°Ìî¼ê¤¬¤ª¤ê¡¢ºòµ¨¤Ï3A¤Ç33ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨¤â112»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.299¡¢½ÐÎÝÎ¨.389¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.565¡¢28ËÜÎÝÂÇ¡¢105ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¸½ºß27ºÐ¤Î¥¦¥©¡¼¥É¤Ï¡ÖËº¤ìµî¤é¤ì¤¿³°Ìî¼ê¤ÎÍË¾³ô¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÌµÁÐ¾õÂÖ¤À¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ç¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆÂç²ñºÇÂ¿¤Î5ËÜÎÝÂÇ¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë°ïºà¤À¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¹¶·â¿Ø¤ÎÊä¶¯¤¬É¬Í×¤À¡£³°Ìî¤ÎÊä¶¯¤âÉ¬Í×¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤â¤â¤¦°ì¿ÍÉ¬Í×¤À¡£¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¸½ºß¡¢¥±¥¬¤Ç²õÌÇ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÊü½Ð²ÄÇ½¤ÊÁª¼ê¤¬»³¤Û¤É¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ï¹¶·âÌÌ¤Ç¤ÎÉéÃ´¤À¡£ºÇ¶á¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ëÁªÂò»è¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â´üÂÔ³°¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥É¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£·èÃÇ¤Ï¼«¤º¤È·è¤Þ¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÌ¤¤À¤Ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥¦¥©¡¼¥É¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¤¹¤Ù¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
