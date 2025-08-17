¥¹¥¤¥¹¡¦¥í¥«¥ë¥Î±Ç²èº×¤Ç»°Âð¾§´ÆÆÄºîÉÊ¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¤¬ºÇ¹â¾Þ¡Ö¶âÉ¿¾Þ¡×¼õ¾Þ¡¡ÆüËÜºîÉÊ¤Î¼õ¾Þ¤Ï18Ç¯¤Ö¤ê
¥¹¥¤¥¹¤ÎÆîÉô¥í¥«¥ë¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î»°Âð¾§´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¤¬¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ÎºÇ¹â¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï18Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè78²ó¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢»°Âð¾§´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¤¬¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ÎºÇ¹â¾Þ¡Ö¶âÉ¿¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Äé¿¿°ì¤µ¤ó¤ä²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿µÓËÜ²È¤¬Î¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢1946Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥«¥ó¥Ì¤ä¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¤ËÊÂ¤ÖÎò»Ë¤¢¤ë±Ç²èº×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÛµë²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜºîÉÊ¤¬ºÇ¹â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï2007Ç¯¤Î¾®ÎÓÀ¯¹´ÆÆÄ¤Î¡Ö°¦¤ÎÍ½´¶¡×°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
