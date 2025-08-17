NHKの「ニャンちゅうワールド放送局」で「ニャンちゅう」役などを務め、現在ALS（筋萎縮性側索硬化症）と闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新しました。「ベッドの上はすぐ暑くなるので、なんとか工夫していきましょう♪（＾o＾）」と、自身と同じような状況にある人たちに向けて呼びかけています。



【写真を見る】【ニャンちゅう】 津久井教生さん 酷暑再来に「ヘロヘロ仮面になってきています」 ベッドの上で過ごす人々に 「秋は必ずやってきます」とエール 【ALS闘病】

津久井さんは、「またまた暑くなってきました…さすがに少しへばって来て ヘロヘロ仮面になってきています♪ここ数年の夏の暑さには困らされていますね♪」と、明るい口調ながらも、厳しい暑さに体力を消耗している様子を綴っています。

さらに、「夏は暑いものとは言え４０度近くはダメですよ〜私たちはたとえ部屋の中にいるとしても外気温の影響が大きいのですから♪」と、室内で過ごしていても外気温の影響を受ける現状についても語っています。

その上で、「秋は必ずやって来ます♡これをご覧のベッド生活の皆さんもさまざまな工夫をしているはずです♪応援しています、乗り切っちゃいましょう」と、同じようにベッドでの生活をしている人々に向けて、前向きなエールを送っています。そして、「水分補給も出来るだけやって いい体調で９月を目指しましょう♪（＾Ｏ＾）」と締めくくっています。



津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。



【担当：芸能情報ステーション】