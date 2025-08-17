「中京記念・Ｇ３」（１７日、中京）

３歳馬ワンツーだ。最内枠を生かして好位からロス無く運んだ５番人気のマピュース（牝３歳、美浦・和田勇）が横山武の鮮やかな手綱さばきに導かれ、重賞初制覇を飾った。２着には逃げ粘った７番人気のシンフォーエバー（牡３歳、栗東・森秀）が、３着には１０番人気のジューンオレンジが入った。３連単は３６万７６９０円と波乱の決着となった。勝ち時計は１分３２秒３（良）。

テン乗りで相棒を初の重賞タイトル奪取に導いた殊勲の横山武は、右手でガッツポーズを繰り出し、パートナーの首筋をポンと優しくひと叩き。「ちょっとスタートは出ないと聞いていたんですが、田辺さんがいろいろ教えてくれていたので自信を持って２番手を取りにいって、あとは伸びてくれ、と。すごくいい馬だと昔から見ていて思っていたので、鞍上を任せてもらってうれしかったです」と陣営に感謝。「２番手を取りに行ったことでエンジンの掛かりは気持ち遅く感じましたが、エンジンが掛かってからはこれなら行けるという感じで、あとは届いてくれという思いでした」と相棒の奮闘をたたえた。

３歳牝馬とあって斤量５２キロでのレースとなり、鞍上の横山武自身も事前に体重を調整。「減量もありましたが、減量したかいがありました」と、笑顔で喜びをかみしめていた。