¢£¤Ê¤¼ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Ï¾·³¡¦²È¼£¤È¥µ¥·¤Ç¾´ý¤òÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤«
ÆÁÀîËëÉÜ¤ÎÃæ¿õ¤Ç¤¢¤ë¹¾¸Í¾ëËÜ´Ý¸æÅÂ¤Ï¡¢130Åï¤â¤ÎÅÂ¼Ë¤«¤é¤Ê¤ê¡¢¾²ÌÌÀÑ¤Ï1ËüÄÚ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸½Â¸¤·¹ñÊõ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¾ò¾ëÆó¤Î´Ý¸æÅÂ¤Î10ÇÜ¤â¤Îµ¬ÌÏ¤À¤Ã¤¿¡£
130Åï¤Ï¼êÁ°¤«¤é½ç¤Ë¡ÖÉ½¡×¡¢¡ÖÃæ±ü¡×¡¢¡ÖÂç±ü¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£É½¤Ï½ôÂçÌ¾¤¬¾·³¤Ë±Ú¸«¤·¡¢Ìò¿Í¤¿¤Á¤¬À¯Ì³¤ËÎå¤ó¤À¾ì½ê¤Ç¡¢Ãæ±ü¤Ï¾·³¤¬µ¯µï¤·¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÀ¯Ì³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¡£Âç±ü¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¾·³¤Î¸æÂæ½ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¦¼¼¤ä»Ò½÷¡¢±ü½÷Ãæ¤é¤¬Êë¤é¤¹¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¡¢10Âå¾·³ÆÁÀî²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤ËÏ·Ãæ¤ÎÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤¬±Ú¸«¤·¡¢É¨¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¡¢¤È¤¤Ë¾´ý¤Ë¶½¤¸¤ë¤Î¤ÏÃæ±ü¤À¡£Ãæ±ü¤Ç¾·³¤Ï¡¢Ï·Ãæ¤ä¼ãÇ¯´ó¤È¤¤¤Ã¤¿ËëÉÜ¤Î½Å¿Ã¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸¶Â§¤È¤·¤ÆÏ·Ãæ¤é¤ÏÉ½¤Ë¤¢¤ë¸æÍÑÉô²°¤Ë¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤Î½ñÎà¤¬Ãæ±ü¤Î¾·³¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£Ï·Ãæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¾·³¤Î¡ÖµïÂð¡×¤Ë¼«Í³¤Ë½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ãæ±ü¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¦½°¡¢¾®À«¡¢¾®Ç¼¸Í¤Ê¤É¾·³¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¡¢Èà¤é¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬Â¦ÍÑ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ÏÏ·Ãæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¦ÍÑ¿Í¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ±ü¤Ë¼«Í³¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¾·³¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤éÀäÂç¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¾·³²È¼£¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢°Õ¼¡¤Î¸¢ÎÏ¤¬²È¼£¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢²È¼£¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤ËÎ©¾ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¢£Í½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿²È¼£¤ÎÁá¤¹¤®¤ë»à
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢ËëÉÜ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â½îÌ±¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤â¡¢ÅÄ¾ÂÀ¯¼£¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£Àõ´Ö»³¤ÎÊ®²Ð¤äÅ·ÌÀ¤ÎÂçµ²ñ¼¤Ë¤è¤ëÊÆ²Á¹âÆ¤ä¼Ò²ñÉÔ°Â¤â½Å¤Ê¤ê¡¢ÉÔËþ¤ÏÊç¤ë¤Ð¤«¤ê¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤ÏÅÄ¾ÂÀ¯¼£¤ÎÅ¾Ê¤¤ò´ê¤¤²èºö¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤Þ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â²È¼£¤¬·òºß¤Ç¤¢¤ë¤«¤®¤ê¡¢ÅÄ¾ÂÀ¯¼£¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²È¼£¤Ë¤â¤·¤â¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡£
²È¼£¤Ï°Õ¼¡¤è¤ê18ºÐ¤âÇ¯²¼¤À¤Ã¤¿¡£²È¼£¤¬¼ã¤¤¤Î¤ÇÇ¯Ä¹¤Î°Õ¼¡¤ÎÃÏ°Ì¤Ï¡¢À¸³¶¤ò¤È¤ª¤·¤Æ°ÂÂÙ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢²È¼£¤ÏÅ·ÌÀ6Ç¯¡Ê1786¡Ë¤Î8·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³½Å¤¤ÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ê¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¿ô¤¨50ºÐ¡¢Ëþ49ºÐ¤Ç»àµî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ²È¼£¤¬ÉÂ¾²¤Ë¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¡¢°Õ¼¡¤Ë¤ÏÏ·Ãæ¤ò¼¿¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤ß¤º¤«¤éÏ·Ãæ¼¿¦¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¡¢8·î27Æü¡¢¤ªÌò¸æÌÈ¤¬¿½¤·ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¿ÈÂÎ¤¬¿Ì¤¨·ã¤·¤¯ÅÇ·ì¤¹¤ë°Û¾ï¤Ê»à
¤È¤³¤í¤Ç¡¢²È¼£¤¬Ë×¤·¤¿Æü¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¤Î¸ø¼°µÏ¿¡ØÆÁÀî¼Âµ¡Ù¤Ë¤Ï9·î8Æü¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾·³¤Î»à¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÈëÆ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Îò»Ë²È¤ÎÆâÆ£æ×Ò×(¤Á¤½¤¦)¤¬ÌÀ¼£25Ç¯¡Ê1892¡Ë¤Ë½é´©¤·¤¿¡ØÆÁÀî½½¸ÞÂå»Ë¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾·³¤Îéª¤ÏÂ¶¼ÂÆó½½Æü¤Ë¤¢¤ê¡£Èë¤·¤ÆÁÓ¤òÈ¯¤»¤º¡£¸Î¤ËÅÄ¾Â¡¢°ðÍÕ¤ò¤·¤ê¤¾¤±¤ë¤Ï¸ø¤Î°Õ¤ËÈó¤º¡¢»°²ÈµÚ¤Ó½ôÏ·¤Î¤¹¤ë½ê¤Ê¤ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë20Æü¤ËË×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅÄ¾Â¡¢°ðÍÕ¤ò¤·¤ê¤¾¤±¤ë¡×¤È¤Ï¡¢²È¼£¤¬»àµî¤¹¤ëÄ¾Á°¡¢°Õ¼¡¤È¸æÂ¦¸æÍÑ¼è¼¡¡Ê¾·³¤Î¶á»ø¿¦¡Ë¤ÇÅÄ¾ÂÇÉ¤Î°ðÍÕÀµÌÀ¤¬¡¢¾·³¤¬´íÆÆ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¸æ»°²È¤ä¸æ»°¶ª¤«¤é¡Ö¸æ¾å°Õ¡×¤À¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Æþ¼¼¤òÁË¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°Õ¼¡¤é¤ò±ó¤¶¤±¤¿¤Î¤Ï²È¼£¤Î°Õ»Ö¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ¼¡¤é¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢²È¼£¤Ï¤â¤¦¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤ª¤é¤º¡¢¸æ»°²È¤ä¸æ»°¶ª¤¬¡¢°Õ¼¡¤òµñ¤à¤Î¤Ï²È¼£¤Î»×¤·¾¤¤·¤À¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤¡¢°Õ¼¡¤ËÌµÍý¤ä¤ê¡¢ÉÂµ¤¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤¿¼¿¦´ê¤ò½ñ¤«¤»¤¿¡½¡½¡£
°Õ¼¡¤¬Ï·Ãæ¤òÈíÌÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê8·î27Æü¤Ç¡¢²È¼£¤¬»àµî¤·¤¿Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢8·î20Æü¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢8·î25Æü¤Ê¤É½ôÀâ¤â¤¢¤ë¡£Ì¿Æü¤¬8·î25Æü¤À¤Èµ¤¹¤Î¤Ï¡ØÅ·ÌÀ¹«Àâ¡Ù¤È¤¤¤¦»ËÎÁ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢²È¼£¤ÎÂÎ¤¬¿Ì¤¨¤À¤·¡¢ÅÇ·ì¤¬·ã¤·¤¯¡¢°Û¾ï¤Ê»à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»Ý¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢8·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢²È¼£¤ÏÉáÄÌ¤ËÄ«²ñ¤Ë½ÐºÂ¤¹¤ë¤Û¤É¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤«¤é3½µ´ÖÁ°¸å¤Ç°Û¾ï¤Ê»à¤ò¿ë¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Î¿Í°Ù¤â¤Ê¤¯µ¯¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Ë¤è¤ë²È¼£ÆÇ»¦Àâ¤Î¿¿°Õ
¿Á¿·Æó¡¦ÃÝÇ·²¼À¿°ìÃø¡ØÅÄ¾Â°Õ¼¡¡¦°ÕÃÎÉã»Ò¤òÃ¯¤¬¾Ã¤·µî¤Ã¤¿¡©¡Ù¡ÊÀ¶¿å½ñ±¡¡Ë¤Ë¤Ï¡¢È¿ÅÄ¾ÂÇÉ¤ÎµÏ¿¡ØÀ±·îÌëèßÈ¬¼ÂÏ¿¡Ù¤Ë¤¢¤ë²È¼£»àµî¤ÈÅÄ¾Â¼ºµÓ¤Î·Ð°Þ¤¬¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²È¼£¤ÏÅ·ÌÀ6Ç¯²Æ¤´¤í¤«¤éÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤âµ§Åø¤ò¤·¤Æ¤â¸ú¤ÌÜ¤¬¤Ê¤¯¡¢8·î23Æü¸á¸å¡¢Ï·Ãæ¤¿¤Á¤Ï½½¿ô¿Í¤Î°å»Õ¤ò¾·¤¤¤¿¡£°å»Õ¤¿¤Á¤¬Ìô¤ÎÇÛ¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¼ãÎÓ·É½ç¤¬ºÆÅÙ°ìÌ£²Ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤°å»Õ¤¿¤Á¤ÈÙæ¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·°Õ¼¡¤Ï¡¢¼ãÎÓ¤Ø¤Î¶ì¾ð¤â¤â¤Ã¤È¤â¤À¤¬¡¢¼ãÎÓ¤âÌ¾°å¤ÎÉ¾È½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾¤¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ÁÆÎ¬¤Ë¤¢¤Ä¤«¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë12»þ¤´¤í¤«¤é²È¼£¤ÏÍÆÂÎ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢´íÆÆ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤·Ñ¤®¤ä¸æ»°²È¡¢Ï·Ãæ¤äÉèÂåÂçÌ¾¤Ê¤É¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØÀ±·îÌëèßÈ¬¼ÂÏ¿¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÏÃ¤¬À¤´Ö¤ËÎ®ÉÛ¤·¡¢°Õ¼¡¤¬¿äÁ¦¤·¤¿°å»Õ¤¬½èÊý¤·¤¿Ìô¤òÉþÍÑ¤·¤Æ´íÆÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ¼¡¤¬ÆÇ¤òÀ¹¤Ã¤Æ²È¼£¤ò»¦³²¤·¤¿¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦±½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°Õ¼¡¤½¤·¤ÆÅÄ¾ÂÀ¯¼£¤ÎÌ¿Ì®¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë²È¼£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¿¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î²È¼£¤ò»¦³²¤¹¤ë¹çÍýÅª¤ÊÆ°µ¡¤¬¡¢°Õ¼¡¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¸æ»°²È¤Ë¤è¤ë¡È¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡É¤Î²ÄÇ½À
¸åÆ£°ìÏ¯Ãø¡¦ÂçÀÐ¿µ»°Ïº´Æ½¤¡ØÅÄ¾Â°Õ¼¡ ¤½¤Îµõ¼Â¡Ù¡ÊÀ¶¿å½ñ±¡¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°Õ¼¡¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢¼ÂÎÏ¤¢¤ëÍöÊý°å¤é¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î²È¤Ë¤Ï¿·¿Ê°å»Õ¤¬Â¿¿ô½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°Õ¼¡¤Ï¡¢¾·³²È¼£½ÅÉÂ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸Å¤¤´ÁÊý¤ÎÏ·¸æÅµ°å¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¿´¤â¤È¤Ê¤¯»×¤¤¡¢Èà¤Î¿®¤º¤ë¼ãÎÓ·É½ç¡¢Æü¸þÆ«°Ã¤ÎÎ¾Ì¾¤ò¿äµó¤·¡¢ÆâÅÂ¤Ë¾¤¤·¤ÆÎ©¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤·¤«¤·È¬·î½½¶åÆü»Ç¸õ¤·¤¿·É½ç¤é¤Ï¡¢¤ï¤º¤«°ìÆü¤ÇÍâÆó¡»Æü¤Ë¤ÏÂà¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡ØÀ±·îÌëèßÈ¬¼ÂÏ¿¡Ù¤«¤é¡£¤½¤Î¸å¡¢²È¼£¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¸æ»°²È¤Î¿å¸Í¼£ÊÝ¤¬ÅÐ¾ë¤·¡¢ºß¾ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ï·Ãæ¤Ï¤¸¤á½ôÌò¿Í¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¡¢Ï·Ãæ¤ÎÅÐ¾ë¤ä½ÐÆþ¤ê¤òº¹¤·»ß¤á¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Ï·Ãæ¼óºÂ¤ÇÌ¼¤òÅÄ¾Â°ÕÃÎ¤Ë²Ç¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¾¾Ê¿¹¯Ê¡¤ò¾®ÀÐÀî¤Î¼«Å¡¤Ë¸Æ¤Ó¡¢°Õ¼¡¤ÎÍÍ»Ò¤òÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¡£¼£ÊÝ¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢¾·³¤¬°Õ¼¡¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ò¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆÈøÄ¥¤äµª½£¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢°Õ¼¡¤Î½èÊ¬¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢²È¼£¤ÎÍÆÂÖµÞÊÑ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¡¢°Õ¼¡¤¬¿äÁ¦¤·¤¿°å»Õ¤ËÂÎ¤è¤¯²¡¤·¤Ä¤±¡¢°Õ¼¡¤Ë¤è¤ë²È¼£ÆÇ»¦Àâ¤ò¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤¿¡¢¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£²È¼£¤Î»à¤ÇÆÀ¤ò¤·¤¿¿ÍÊª
¤¿¤È¤¨²È¼£¤¬»àµî¤·¤Æ¤â¡¢À¤·Ñ¤®¤È¤·¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¡Ö²È¡×¤ÎÄÌ»ú¤ò¼ø¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃäÃË¤Î²È´ð¤¬·òºß¤Ê¤é¡¢°Õ¼¡¤ÎÃÏ°Ì¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢°Â±Ê8Ç¯¡Ê1779¡Ë2·î¡¢¸µµ¤¤ÊÀ¹¤ê¤Ë¿ô¤¨18ºÐ¤ÇµÞ»à¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨²È´ð¤¬À¤¤òµî¤Ã¤Æ¤â¡¢°Õ¼¡¤ÎÃäÃË¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¼ãÇ¯´ó¤À¤Ã¤¿°ÕÃÎ¤¬·òºß¤Ê¤é¡¢ÅÄ¾ÂÀ¯¼£¤¬Â¸Â³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢Å·ÌÀ4Ç¯¡Ê1784¡Ë3·î¡¢ÅÂÃæ¤Çº´ÌîÀ¯¸À¤Ë»Â»¦¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°Õ¼¡¤ª¤è¤ÓÅÄ¾ÂÀ¯¼£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥«¥®¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½ÅÍ×¤Î¿ÍÊª¡¢¤½¤ì¤â¼¡Âå¤ò¤Ë¤Ê¤¦¿ÍÊª¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇµÞ»à¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë°Õ¼¡¤ÎºÇ¸å¤Î»Ù¤¨¤Ç¤¢¤ë¾·³²È¼£¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËµÞ¤Ë¤·¤ÆÉÔ¿³¤Ê»à¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°Õ¼¡¤ÏÏ·Ãæ¤òÈíÌÈ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢±¼10·î5Æü¤Ë¤Ï¶à¿µ½èÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ï·Ãæ»þÂå¤Ë²ÃÁý¤µ¤ì¤¿2ËüÀÐ¤ò¾¤¤·¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍâÇ¯10·î¤Ë¤Ï¡¢ê¯µï¤ª¤è¤ÓÃ×»Å¡Ê´±¿¦¤òÂà¤¤¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿3Ëü7000ÀÐ¤â¾¤¤·¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ê¿É¤¦¤¸¤Æ1ËüÀÐ¤À¤±Â¹¤Ë¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î½èÊ¬¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤Î¤Ï¸æ»°²È¤ª¤è¤Ó¸æ»°¶ª¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡¢¿·¾·³²ÈÀÆ¤ÎÉã¤Ç¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤ÏÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë°ì¶¶¼£ºÑ¤À¤Ã¤¿¡£¼£ºÑ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤òÏ·Ãæ¤Ë¿äÁ¦¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Äê¿®¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ¤ËÅº¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈíÌÈ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¾·³¤ÎÉã¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¸¢Àª¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
²È¼£¤Î»àµî¤¬¿Í°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢»à¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÀ¯¼£Åª¤Ê»×ÏÇ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËµÞ¤Ç°Û¾ï¤Ê»à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤Î»à¤ÇÆÀ¤ò¤·¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤Ê¤¤¡£
----------
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë