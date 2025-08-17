◇セ・リーグ 巨人1―3阪神（2025年8月17日 東京D）

巨人の岡本和真内野手（29）が17日、阪神戦（東京D）に「4番・三塁」で先発出場。8回に戦列復帰後初安打を放った。

復帰2戦目。この日も「4番・サード岡本」のコールに大歓声が巻き起こった。ファンの期待を背負って迎えた打席は、初回は三ゴロ、1死一、二塁と先制のチャンスで迎えた3回の第2打席は空振り三振、5回には鋭い打球を放つも遊直ともどかしい結果が続いた。

待望の安打が生まれたのは復帰7打席目となる8回の第4打席だった。マウンドにはプロ野球新記録となる40試合連続無失点を狙う石井。その右腕が投じた初球のスライダーを引っ張り、全力疾走で一塁へ。遊撃内野安打となり、本拠スタンドから大きな声援が飛んだ。

左肘じん帯損傷で離脱し、前日16日に102日ぶりに1軍復帰した主砲。復帰初戦は2打数無安打1四球だったが、2戦目で本拠・東京Dに快音を響かせた。

岡本の安打は5月5日の阪神戦（東京D）以来104日ぶり。今季の成績は、前日16日終了時点で33試合に出場119打数36安打8本塁打、打率.303。