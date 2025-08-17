◇セ・リーグ 巨人1―3阪神（2025年8月17日 東京D）

巨人が本拠・東京ドームで阪神に史上初の屈辱となるシーズン9敗目を喫した。今季の伝統の一戦成績は6勝15敗。チームは10日ぶりに再び借金1となった。

先発予定だった10日のDeNA戦（横浜）が雨天中止で、3日以来の先発マウンドとなった赤星は、3回まで丁寧なピッチングで無失点。だが、0―0で迎えた4回に2死一塁から3連打を浴び、右翼手・丸の後逸も絡み3点を失った。赤星は結局、4回を投げ切り76球5安打3失点（自責1）で降板。6戦勝ちなしの3連敗、阪神戦は7連敗となりチーム単独ワーストとなる今季8敗目となった。

打線は今季ここまで3戦3敗で23イニング無得点、昨年8月31日の2回から35イニング無得点の“天敵右腕”才木の前に4回までに6安打を放つも得点を奪えず。3点を追う5回に丸が13日の中日戦（東京D）以来3試合ぶりとなる4号ソロを放ち、才木から今季チーム初得点を挙げるも、反撃はこの1点だけ。左肘じん帯損傷で離脱し、前日16日に102日ぶりに1軍復帰を果たした岡本は、8回の第4打席に復帰後初安打となる遊撃内野安打を放ったが、3回1死一、二塁のチャンスでは空振り三振に倒れ肩を落とした。

1―3の8回には石井に40試合連続無失点のプロ野球記録をマークされるなど、屈辱の敗戦で再び阪神のセ・リーグ貯金独り占めを許す借金生活突入。ゲーム差は今季最大となる「13」となった。

▼赤星 最少失点で抑えたかったです。チームに申し訳ないです。