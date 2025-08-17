有名アーティストやアイドルをネタに、一般のファンが食い物にされる事案が、芸能界を震撼させている。

【写真】ものすごい透け感“ほぼアウト”なミセスの彼女

「アーティストがライブ開始する際、配信用のウェブサイトが公開される。ファンがお金を払って申し込むのですが、これが真っ赤なウソというケースが出ている。なりすましサイトです」

とスポーツ紙記者。ミュージシャンのMrs.GREEN APPLEやLittle Glee Monster、SixTONESといった人気ミュージシャンや人気アイドルグループが、なりすまし被害に遭っているという。

STARTO ENTERTAINMENT社が法的手続き

「今週、SixTONESやSnowManらが所属するスタートエンターテインメント社が、法的手続きを行ったことを明らかにしました。法的手続きがどのレベルのものかは分かりませんが、まずは発信者情報開示を裁判所に求めるようです」（同前）

同時に今回のサイトの発信元がバングラディッシュだったことから、外務省にも相談していると聞いたという。続けて、

「スタート社は大手事務所で法務部門のあり、資金も潤沢ですから対応できますが、どれだけの手間暇、資金が対策にかかるのか。しかもこのようなことは、イタチごっこの側面がありますからね、終わりが見えない泥沼の闘いに巻き込まれてしまったようなものです」

と同情する。

犯罪者側の手口はこうだ。タレント名やグループ名による「X」のアカウント（偽物）から一般ファンをサイトにおびき出す。ライブ開催に合わせて「生中継」や「公式配信」という文字がレイアウトしたサイトには【LIVE視聴】という入口があり、そこを開くとクレジットカード番号を入力するという仕組み。

被害に気づくのはひと月後

「サイトそのものは、スタート社とは思えないほどセンスもなく粗雑なデザインですが、“推しのライブを見たい！”という人なら飛びついてしまう。クレジットカード番号、セキュリティー番号を入力すると、相手の思うつぼ。ネットショッピングで換金しやすい商品を、限度額ギリギリまで購入されてしまう。ファンが被害額に気づくのは、ひと月後の請求額が莫大であることを知ったとき。すでにサイトは閉じられ、跡形もなくなくなっているという流れです」（偽サイトに詳しいITライター）

前出・スポーツ紙記者は次のようなことを明かす。

「捜査当局としては、犯罪組織を一網打尽にしたい。一件一件を追っていたら、いつまでたっても終わらないからです。クレジットカード会社の補償が及ぶケースもありますが、カード会社に連絡をしたり警察に被害届を提出したりと面倒なことだけは間違いありません」

ファンひとりひとりは、クレジットカード番号を打ち込む際に、正しいサイトなのか注意深くチェックすればある程度被害は防げる。頭が痛いのは芸能プロダクションやレコード会社だ。

「アーティストサイド、アイドルサイドですよね、手数がかかる対策を迫られるのは。偽サイトや偽アカウントが使われていないかパトロールする必要もありますし、そのためにはお金がかかる。偽サイトをすぐに作れる詐欺キットも入手できますから、誰でも簡単に人をだますことができる。厄介な時代ですよ」（前出・ITライター）

便利なツールやシステムが世に出回れば、それを悪用してやろうという悪人や愉快犯が出るのがネットの世界。住所氏名生年月日カード情報などプライベートを打ち込む際には、細心の注意が必要だ。

芸能プロダクションもレコード会社も、アーティストのマネジメントや音楽制作以外の危機管理に予算と時間を割かなければいけない。厄介なこと、この上ない。