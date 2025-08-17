◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-1 巨人(17日、東京ドーム)

阪神は4回に3連打をたたみかけ3点を奪うと、先発・才木浩人投手は5回1失点と好投。リリーフ陣も無失点リレーで接戦をものにしました。

打線は相手先発・赤星優志投手に3回まで無失点に抑えられていましたが、4回に2アウト1塁から大山悠輔選手のヒットで1・3塁のチャンスをつくります。続く郄寺望夢選手のライト前ヒットとエラーも絡み1塁ランナーまで2人が生還。さらに3塁にランナーを置いた状況で、坂本誠志郎選手もタイムリーを放ち3点目を奪います。

投げては才木投手が毎回ランナーを背負うものの、4回まで無失点に抑え、巨人戦連続無失点を35イニングに伸ばす力投を見せます。5回には丸選手に4号ソロを浴びますが、この回を投げきると、リリーフ陣も完璧な継投。8回には石井大智投手が日本記録となる40試合連続無失点を達成しました。

9回に先頭から2者連続安打を許し、ピンチを迎えますが、スリーバント失敗と内野安打で2アウトとすると、最後は代打の坂本勇人選手を空振り三振に仕留め、接戦をものにした阪神はこのカード勝ち越し。優勝マジックを「22」に減らしました。