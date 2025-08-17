フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１６日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「ジャンク プロ野球ニュース」。野球界の名ＯＢたちをゲストに招いた。

日ハム、阪神などで活躍した片岡篤史氏は、死球を受けて骨折し、自宅療養を余儀なくされた日のことを回想。「巨人戦でデッドボール当たったんです。で、骨折したんです。登録抹消だったんですね。グラウンドに行かずに、自宅で休養してたわけです」と振り返った。

片岡氏は「ピンポンってチャイム鳴ったんですよ。（玄関前に）紳士が２人立ってるんです。ネクタイして。『どちら様ですか？』って聞いたら『巨人軍です』って。何かな？と思ったら、霜降りの肉をお見舞いに持ってきてくれたんです。『すみません…』言うて。そんなことある？」と述懐した。

片岡氏は、それまでは負傷した悔しさも残っていたと話し「ほんで、関西人やから巨人に対する憎しみもあったわけですよ。そこ（巨人）の人がですよ。『本当に申し訳ございませんでした！』と言うて肉持ってきてくれて…。また、見たらエエ霜降りですよ！それから巨人に対する憎しみは一切なくなった…。やっぱり『巨人は紳士たれ』」と巨人の対応を絶賛して笑わせた。

浜田が「エエ肉やし、おいしいやろうしね」と感心すると、片岡氏は「これは、もうスゴいことやと思いました。気持ちにやっぱり感動しましたね」と振り返っていた。