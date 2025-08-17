大西洋で発生したハリケーン「エリン」が勢力を強めている/CNN

（ＣＮＮ）大西洋で発生したハリケーン「エリン」が、記録的な速さで急速に勢力を強め、カリブ海を北上している。

エリンは１６日、勢力が一時は５段階で一番上の「カテゴリー５」に発達し、その後「カテゴリー４」となってカリブ海北方の大西洋を進んでいる。１５日午前１１時には風速約３３メートルの「カテゴリー１」だったが、２４時間あまりで風速約７１メートルに迫るカテゴリー５に達した。これにより、エリンは、記録上最も急速に勢力を強めたハリケーンの一つとして歴史に名前を残した。また、９月１日以前に観測されたハリケーンとしては史上最も急速に勢力を強めた可能性がある。

気象当局は、エリンが再び「カテゴリー５」へ強まると予測している。この過程で風が影響を及ぼす範囲もさらに拡大する見通しだ。

「急速な発達」は、ハリケーンが２４時間以内に風速が約１５メートル以上強まる現象を指す。例年は９月から１０月にみられることが多い。

近年は化石燃料による汚染とそれによって引き起こされる地球温暖化の影響で海洋と大気が温暖化し、大西洋ではさらに多くのハリケーンが勢力を急速に発達させている。エリンもその一例とみられている。

大西洋でカテゴリー５となったハリケーンは史上４３個にすぎず、珍しい存在だ。ただ、２０１６年以降に限ってもすでに１１個が観測されており、近年はカテゴリー５まで発達する例が増えている。それでも８月中旬という比較的早い時期にメキシコ湾以外でカテゴリー５のハリケーンが発生するのは異例だ。

カテゴリー５のハリケーンが発生したのは今年で４年連続となった。昨年は「ベリル」と「ミルトン」の二つ記録されている。

エリンは今のところ上陸はしないとみられており、プエルトリコの北を通過した後、北北東に針路を変えて、米東海岸とバミューダ諸島の間の大西洋へと進む見通し。その過程で勢力は２倍から３倍にまで強まると予想されている。