◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人―阪神（１７日・東京ドーム）

巨人が阪神に連敗し、勝率５割から借金「１」となった。２週間ぶり先発の赤星優志投手は４回に失策からみで３失点（自責１）して降板。打線は５回に阪神の先発・才木浩人投手から丸佳浩外野手の４号ソロ本塁打で２４年８月以来の得点を挙げたが、救援陣に抑えられた。赤星は今季８敗目（６勝）で阪神戦７連敗となった。

初回の赤星は２死から森下翔太外野手に左前打されたが、佐藤輝明内野手を見逃し三振に打ち取り無失点。

２回はキャベッジ外野手が好守で赤星を盛り上げた。先頭の５番・大山悠輔内野手の左中間を抜けるかという当たりを、左翼・キャベッジがジャンプ一番で捕球し、人工芝に滑り込むファイトあふれるプレーでアウトに。赤星はマウンドから拍手を送った。

打線は１回、丸佳浩外野手が先頭で中前打で出塁したが後続が倒れ無得点。２回は１死から岸田行倫捕手が左前打、「６番・一塁」でスタメン出場の大城卓三捕手が左翼線二塁打で続き１死二、三塁とチャンスを広げたが、中山礼都内野手は二ゴロ、赤星は空振り三振に倒れた。

３回の赤星は１死から才木浩人投手に左前打を許したが、近本光司外野手を二ゴロ併殺打に仕留めた。

打線は３回、丸佳浩外野手が先頭で中前打。２番に入る若林楽人外野手は初球に送りバントもファウル、２球目に追い込まれ見逃し三振。泉口友汰内野手は追い込まれてから四球を選び、１死一、二塁とし、１６日にけがから復帰した４番・岡本和真内野手が打席に入ったが空振り三振、キャベッジも空振り三振に打ち取られ、得点できなかった。

赤星は４回１死から森下に四球を与え、佐藤輝は空振り三振に打ち取ったが、大山に右前打され２死一、三塁となり、高寺望夢内野手の右前打で三塁から森下が還り１点目。さらに右翼・丸が後逸する間に一塁走者も生還し２点目を失い、なおも２死三塁から、坂本誠志郎捕手にも右前打を許し、３点目を奪われた。赤星は３回の打席で代打を送られ、４回５安打３失点（自責１）で降板となった。

３点を追う巨人は４回１死から大城卓が左前打、中山が中前打で続き一、二塁としたが、赤星の代打・ヘルナンデス外野手は二ゴロ併殺打に倒れ、この回も得点できなかった。

巨人が５回にようやく１点を挙げた。先頭の丸が、３打席連続ヒットとなる４号ソロ本塁打。４回には自らの失策で２点目を許した丸の一発で１点を返した。才木からの得点は２４年８月３１日（甲子園）の初回以来、３６イニングぶり。

赤星に代わって５回は石川達也投手が登板し３者凡退。６回は３番手で田中瑛斗投手がマウンドにあがり無失点、回またぎで登板した７回に坂本に先頭で中前打。送りバントで二塁に進まれ、代打・前川右京外野手の一ゴロで２死三塁とされたが、近本の右前への打球を丸が前進して好捕し、追加点を許さなかった。

打線は６回は阪神の２番手・ドリス投手に３者凡退。７回は３番手・及川雅貴投手に２死から丸が四球を選んだが、若林楽人外野手は空振り三振に倒れた。８回は３９試合連続無失点中の４番手の石井大智投手に１死から岡本が復帰後初ヒットとなる遊撃内野安打で出塁したが、キャベッジは見逃し三振、岸田は右飛に終わった。

２点を追う９回、巨人は阪神の守護神・岩崎優投手から大城卓が先頭で左前打。中山も左前打で続き無死一、二塁。代打・増田大輝内野手は初球のバントがファウル、追い込まれてからのバントもファウルとなりスリーバント失敗（三振）、丸は二飛での２死一、二塁で代打・坂本勇人内野手が登場したが、空振り三振に打ち取られゲームセットとなった。