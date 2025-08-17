◆女子プロゴルフツアー ＮＥＣ軽井沢７２ 最終日（１７日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）

首位で出たルーキーの寺岡沙弥香（フリー）は５バーディー、２ボギーの６９で回って通算１３アンダーで、同じくトップからスタートし６８をマークした柏原明日架（富士通）に１打及ばず２位だった。

最終１８番で沈めれば柏原に並びプレーオフに持ち込めた３メートル弱のバーディパットは惜しくもカップ右へ。「１打届かなくて残念な気持ちと、ステップツアーをあわせて最終日最終組は３度目だけど、初めて崩れずにちゃんと伸ばせたことはよかった。８対２くらいで悔しいの方が大きいけど、よかったなと思う」と振り返った。

前日１６日の第２ラウンド後、今大会は「アホなふり」大作戦を決行中であることを明かしていた。失敗を引きずらず「なんでミスしたのか、わかりませ〜ん！」の思考で気持ちを切り替えてきた。最終日は１０、１１番の連続バーディーで単独首位に躍り出たが、終盤スコアを伸ばすことができなかった。「最後の方は考えすぎてしまった。もうちょっとアホになりきれたら…」と反省した。

後半戦に弾みをつけるツアー自己ベストフィニッシュになった。「また優勝争いを楽しめるように頑張っていきたい。こういう感じのゴルフをしたら優勝できるんだなっていうのを、自分の感覚とか柏原さんのプレーを見て分かった」。ルーキーＶへ、また一歩近づいた。