2000年代半ばから続くサウナブームも、一時期に比べると落ち着いてきたように見える。実際に、一般社団法人日本サウナ・温冷浴総合研究所の実態調査によると、2024年のサウナ愛好家人口は1779万人から1648万人に減少している。

しかし今、サウナは新しい局面を迎えている。楽しみ方が多様化し、最近ではサウナ室内で受けられるプログラムやサービスが人気だ。タオルで蒸気をあおぐ「アウフグース」にショーの要素を持たせた「ショーアウフグース」、植物を束ねた「ウィスク」やスクラブなどで心身を癒す「ウィスキング」など、中には一度のプログラムで数万円、数時間かけて行うものもある。

観光や地域創生といった視点でも注目されており、2023年には自民、立民、維新など各党の議員が名を連ねる超党派の議員連盟「サウナ振興議員連盟」が発足。公衆浴場法の見直しなど、制度面からの支援も始まっている。他にも、企業間交流やメンタルケアなど、社会のさまざまな課題とも結びつく今のサウナ文化は、もはや一過性のブームとは言い難い。

そんな昨今のサウナブームを盛り上げてきたのが、「ととのった〜！」で知られるマンガ『サ道』の作者・タナカカツキ氏だ。同氏は、公益社団法人日本サウナ・スパ協会が認定する日本唯一の「サウナ大使」だ。社会現象とも言える現代のサウナブームを大使はどう見ているのだろうか。【前後編の前編】

大使と振り返る、日本のサウナ60年

1964年の東京オリンピック。フィンランドの選手団が持ち込んだことをきっかけに、サウナが日本に広がった──。

「私が生まれたのがちょうど、“第1次サウナブーム”の頃。高度経済成長期の真っ只中ですよね。当時のサウナは超ぜいたく品で、富裕層や企業の社長さんなんかがよく使っていたみたいです。

その後、1970年代後半にはオイルショックとともに最初のブームは終わりを迎えます。次にブームが生まれたのが、1990年代。健康ランドとかスーパー銭湯とか、どちらかというと家族向けのレジャーとして到来するんです。

私が『バカドリル』を出版して、忙しくしていたのが1990年代半ば。当時、サウナに興味どころか、嫌悪感すらありました。おじさんがぎゅうぎゅうに詰め込まれて汗を流している光景がすぐに浮かんだんです。

今ほど管理状況がよくないから、サウナ内がカラカラで臭かったんですよね。水風呂もあったけれど、入らない人も多く、まだ、サウナはただひたすらアツさを我慢して、その後ビールを飲む施設という印象でしたね」

そんなタナカ氏がサウナに目覚めたのは、2007年のことだった。

「（仕事で）座りっぱなしの生活で、身体に不調が出てきたんです。身体を動かして汗をかかないとダメだ！ と危機感を覚えて、ジムに通うようになりました。できたばかりのジムはピカピカで空いていて、 当然、ジムの浴室もガラガラ。

あるとき、誰も使っていないサウナ室に、そこにいたおじさんの見よう見まねで入ってみると、これがなかなか良い。なんだか木のいいにおいもする。不思議と、ウォーキングマシンでひたすら歩いているときと同じように、いろんなアイディアが出てきたり、思考が整理されたりすることに気づきました。

アツくなって水風呂に入ってみたり、浮かんできたアイディアを忘れないうちに、と脱衣所でメモをしたり。何度か繰り返しているとだんだん、体がフワフワしてきたんです。最初は、昼に食べたシチューのスパイスが効いたからかな、なんて思ったりして（笑）」

その恍惚感がサウナによるものだと気づいてから、タナカ氏はどんどんサウナにのめり込んでいったそうだ。

「『サウナ 快感』とか『サウナ 恍惚』とかGoogleで調べてみたんですが、当時は全く情報がなくて。ちょうどその頃、マイナスイオンの研究をしていた菅原明子先生と『菅原明子のエッジトーク』というラジオ番組に出演していたんです。そこで先生に“恍惚感”について質問したところ、血管のポンプ運動が作用している可能性が高い、ランナーズハイみたいな状態ではないか、と教えてもらいました。

その後、2007年にTwitter（現・X）が登場して、サウナについて投稿するようになり、同じように感じているサウナ好きがいるのを知ったんです。

どこに行った、こういう入り方がいい、なんて情報交換をしているうちに、それをきっかけに声をかけてもらって、2008年からWEBメディアでサウナでの体験をエッセイ形式で連載することになるんです。そして、それが2011年にはエッセイ版『サ道』として、PARCO出版から書籍化されました」

『サ道』やサウナ施設が取り組んだサウナのリブランディング

『サ道』でタナカ氏が強く意識したのは、「おじさんのもの」「アツい、我慢するもの」といった当時のサウナのイメージをリブランディングしていくことだった。

「サウナへの誤解、よくないイメージを払拭していかなきゃいけないと思ったんですね。サウナの良さは、アツいのを我慢することではなく、サウナと水風呂、休憩を繰り返した後に訪れる恍惚感にある。そんなリブランディングの仕掛けを『サ道』のあちこちに忍ばせました。

例えばエッセイ版『サ道』の表紙は、サウナ室のアツさをイメージする赤色などの暖色ではなく、青と白を基調に、水風呂のイラストを使用しています。サウナの本場、フィンランドの国旗と同じです。青と白ってなんだか、おだやか、爽やか、瞑想やリラクゼーションをイメージするでしょ。もっと洗練された、心地よいものだということを広めていきたかったんです」

マンガ『サ道』では、トランスやトリップをイメージするようなサイケデリックな背景とともに、キャラクターが「ととのった〜！」と叫ぶ演出が登場する。

「エッセイ版の『サ道』では、まだ『ととのう』という表現はなくて、『サウナトランス』『トリップ』といった言葉で表現していました。

『ととのう』という言葉は、人気のサウナブロガー《濡れ頭巾ちゃん》が使っていたんです。エッセイ版『サ道』をきっかけに彼と交流を持つようになって『ととのう』って良いな、と。それから、私も使うようになって、マンガ『サ道』のあのシーンが生まれました。

私自身、第3次と言われる直近のサウナブームの火付け役、立役者だと言われることも多いですが、その認識はありません。『ととのう』を共通言語として広めることができたのは確かに『サ道』の功績だったかもしれませんが、サウナブームという大きな川に合流した、小さな支流のひとつにすぎないんですよ」

昨今のサウナブームの盛り上がりは、施設側の努力があってこそのものだという。

「最近ではオーナーさんの世代交代や意識の変化もあって、サウナ施設が変わってきたように思います。横浜の『スカイスパYOKOHAMA』などがいち早くフィンランド式のサウナの入り方の魅力に気づいて、お客さんに文句を言われながらもサウナ室の温度を下げたんです。

もうアツいサウナに我慢して入る時代じゃない。ロウリュができて蒸気で温まるサウナにして、水風呂のセッティングを改良、休憩スペースを設置、いい匂いで清潔な館内に入ったらすぐに花なんか飾ってあって……我慢する場所、おじさんの場所ってイメージから、気持ちいい、リラックスできる場所に変わってきているんじゃないでしょうか」

多様化するサウナ

タナカ氏はコロナ禍を経たサウナ施設の変化についても指摘する。

「2019年には『サ道』がドラマ化されたけれど、同時にコロナ禍にも突入してしまうんです。温浴業界は大きな打撃を受けたそうですが、一方で、健康意識の高まりや『サウナに行きたいけど行けない』という状況で、さらにブームが加速した面もあったと思うんですよ。

集客のために、施設側も工夫しだした。たとえば、予約制の貸切営業をしてみたり、個室のプライベートサウナを作ったり、キャンプブームが後押しして、テントサウナもいろんなメーカーから出てきました。

すごいスピードで多様化していて、いろんなニーズに応えられるようになったと思います。まだまだ、変化していくと思いますよ」

「ブームは終わりつつある」という見方もあるが、ライフスタイルに合わせて変化し、従来とは異なる形でリラックスやエンタメを提供しているサウナ。さまざまに形を変容させながら、生活の一部、文化として定着する過渡期にあるのかもしれない。

（後編に続く）