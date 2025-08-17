“美しい料理家”38歳・和田明日香、ヘルシー水着姿で美ボディ公開 「美脚」「女神」「小麦色でキラキラ」と反響
料理家で食育インストラクターの和田明日香（38）が、17日までに自身のインスタグラムを更新し、夏らしい水着ショットを披露した。
【写真】美ボディ！ヘルシー水着姿で海辺を歩く和田明日香
和田は「夏が栄養源」とコメントを添え、青い海を背景にカラフルなビキニ姿で浜辺を歩く様子を投稿。快晴の空と海に映える姿が印象的で、夏を楽しむリフレッシュ感あふれる一枚となった。
健康的なライフスタイルを発信してきた和田らしい投稿に、フォロワーからは「カッコいい 小麦色でキラキラ ナイスバディ」「美脚」「女神」「もうちょっとアップがよかった」と反響が寄せられている。
和田は、テレビや雑誌などメディアでのレシピ紹介、料理企画を通した企業とのコラボレーションなど、料理家としての動きを中心に、“食育”や“家族のコミュニケーション”をテーマにした全国各地での講演会やイベント出演。そのほか、コラム執筆、ラジオパーソナリティーなど幅広く活動中。和田誠・平野レミ夫妻の次男と結婚。3児の母。
