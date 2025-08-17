妊娠4ヶ月のはるは、赤ちゃんのために夫と引っ越ししたばかり。すると「引っ越し祝い」に義兄夫婦がやってきたのですが、義姉は胃腸炎を患っていて…■非常識な義姉が苦手！当日。夫が車で迎えに行き、私は家で掃除をしてスタンバイ。そこへ…兄夫婦と会うのは結婚式当日が初めてでした。私は緊張していたのですが…義姉が非常識な人だと知り、距離をおくようにしていました。■体調が悪いのに居座る義姉に…

そこへ買い物に出ていた義兄と夫が帰ってきて…ついにキレた夫…義姉の反応は？こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年5月20日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者「こんな非常識な人いるの？」まずは非常識極まりない義姉に対するコメントです。

・この義姉、非常識レベル超えてるよ！ 自分の子どもが嘔吐した物を妊婦に片付けをさせるなんて。胃腸炎なんだよ！ トイレだって消毒しないとダメでしょ。体調不良なのに人の家に来て飲み食いして食べた物が悪かったなんてよく言えるな。とっとと帰ればいいのに何、飲み直そうとしてるんだよ！ 出禁だよ！



・ほんとにこんなに非常識な人いるの？



・非常識の詰め合わせやな…。主人公に恨みがあるとしか思えんのだが？ まぁ恨みがあっても、妊婦にこんなこと…お腹の子に罪はないから。



・あんた自分がトイレに駆け込んだの忘れたのか？ 飲み直しの結果リバースは勘弁！ 早よ帰れ。



・これはさすがに酷すぎるぞ！ この女常識って言葉知らんやろ！ 早よ帰れや。自己中地雷女に我関せずの無能旦那に育てられる子どもが可哀想やな。

また、義兄に対しても非難の声が続出。

・いや、義兄何してるの？ 空気なの？ 同類なの？



・義姉に、塩じゃなくて除菌スプレー噴射して追い出しな！ 義兄もわかってるなら連れてくんな！



・義姉が無神経てか非常識なのはよく分かった。具合悪いのに家に行くなんて有り得ない。ましてや相手は妊婦なのに。けど、胃腸炎って分かってるはずの義兄はなぜ止めずに一緒に家に来たわけ？



・義姉も強烈だけど。空気義兄も相当深刻。



・義姉はもちろんだけど、義兄はなんなの？ ずっとスマホ見てるだけ。義姉の現状を受け入れられずにスマホに現実逃避してるのかな？



・義姉も非常識だけど、それを諫めない兄もどうかしてるよな。似た者夫婦なのか、どうせ言っても無駄だと諦めているか。



・義姉だけじゃなくて義兄も非常識だな。妻が前日に体調不良なら、妊婦のいる家に訪問するなよ。

一方、義姉にはっきり伝えられない主人公にも厳しいコメントが。

・なんで嫌いな人とわざわざ会うの？ 付き合う必要ないのに主人公もアホやな。



・新築祝いを断れば済む、それだけの話。自分で受け入れておいて、デモデモダッテ…悲劇のヒロイン気取りですか？



・何で嫌なら嫌って言わないのか不思議で仕方ない。何なら夫もまとめて追い出せよ。察してちゃんだから舐められる。口があるだろ。



・いつまで我慢してんの？ 義兄夫婦揃って非常識ってわかってるのに、なんで家入れるかな〜



・なぜ追い出さない！ お腹の子に悪い！



・こんな非常識な奴に気を使う必要なし。言いたいことガンガン言って揉めようがなにしようが縁が切れたらそれでよし。



・これは絶縁しないのが不思議レベル。



・主人公も良い嫁キャンペーンなんかやめて、体調悪くなったから病院行きたいとか言って、帰ってもらいなよ。非常識な人たち相手は話なんか通じないんだから。



・必要以上の我慢は肯定と同じ、自業自得としか思えない。

さらに、夫に対しても辛辣な意見が多数。

・胃腸炎って聞いててOK出すんじゃないよ！ このバカダンナ。



・妊婦がいるのに胃腸風邪を持ち込むなんて玄関で叩き出すレベルの危険物。引っ越し祝いは現金でお願いします、会いたくありません、出禁です、失礼と言われたら失礼を失礼で返しているだけです、以上！ 断りなさいよ。



・胃腸炎で昨日言われた？ それで妊婦のいる家に押しかけて咳しまくり？ 追い出せ。流産したらどうする。しっかりしろ、旦那。兄弟姉妹といえど別家庭。他人に同じことするのかと問いただせ。



・このサイトでよく見かける、所謂「優しい夫」ってみんなこうだよね。自分の実家の家族にだけ優しいのであって、決して妻には優しくない。「無理しなくていいよ」じゃなくて、夫が断れよって話なんだが。



・夫優しいだけじゃ駄目だよ、父親になるんだから！ 兄にガツンと言ってやって。「今日は帰ってくれないか！まだ安定期じゃないんだ病気をうつしてほしくない」と。



・馬鹿馬鹿しい、なんで縁切らないのか。この先迷惑をかけられることはあっても、助けてくれるなんて絶対ない。旦那も義姉からは距離置きたいぽいのに、遊びに来るって言われたときに嫌なら断っていいって妻に判断投げてるのどうなんだ。お前が「来るな」って断れよ。



・義姉に対してキレたのは良いんだけどさ。主人公の旦那、遅いよーー！



・旦那遅すぎ！ 体調悪いってわかった時点で追い返さないと。やりたい放題やらした挙句に「はるは妊娠してるんですよ」って遅すぎるやん。家に上がらせた時点で、菌もらってるって。

はると夫は義姉との付き合い方を考えたほうが良いと思いますが、義姉はかなりしぶとそうです…。(田辺香)