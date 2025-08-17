東北日本海側では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所がある見込みです。１８日明け方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、東北地方では、１８日明け方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

オホーツク海を北東へ進む低気圧からのびる寒冷前線が、北海道付近を通って日本海にのびています。前線は１８日にかけて東北地方を通過する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方では大気の状態が非常に不安定になっています。

このため、東北地方では、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲が同じ場所にかかり続けた場合は、警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］



１７日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ５０ミリ

１８日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

１７日１８時から１８日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ８０ミリ



［防災事項］

東北日本海側では、１８日明け方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

また、東北地方では、１８日明け方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。