◇プロボクシング チャンピオンズロード ○漆谷悠矢（判定3―0 6回戦）エスピノサ力●（2025年8月17日 大阪市・住吉区民センター）

判定を聞く前に、勝敗は悟っていた。ジャッジ2人が3点差、1人が4点差の完敗。勝てばA級昇格の決まる一戦で、エスピノサ力（18＝大鵬）はプロの怖さ、厳しさを知った。

期待のハードパンチャーが迎えたプロ7戦目。これまで手にした5勝（1分け）は、いずれもKO勝利だった。相手の出方を見て、激しく打ち返して、レフリーが試合を止めるパターン。プロ10戦目の漆谷は、同じ展開に陥るほど、経験値は低くなかった。

スキを見て、左右のパンチを打ってくる相手に対し、序盤のエスピノサは圧倒的に手数が少ない。3回に左フックを浴びてダウン。4回から積極的に打って出たものの、10センチ以上身長の低い漆谷を攻めあぐね、決定打を与えられないまま、屈辱のゴングを聞いた。

「待ちすぎた…。思っていた以上に相手が速かったし、やりにくかった。（負けた実感がなく）夢みたい…」

控室の床に、18歳の悔し涙が落ちた。「涙？うれし涙です…うそ、悔し涙です」。強がった一言に、黒星のショックがにじむ。祖父は元WBC世界ライトフライ級王者のヘルマン・トーレス。WBA世界スーパーフライ級9位の健文トーレス（37＝TMK）は叔父にあたる。その健文トーレスも、リングサイドで観戦。試合後、うなだれる甥に、厳しい言葉を贈った。

「もっと真面目にボクシングに向き合えよ。勝たれへんよ」

競技への姿勢を指摘され、「その通りです」と反省したホープは、こう続けた。

「勝てると思っていた。でも、こんなもんじゃないです」

一つの敗戦が、未来の世界王者を生む糧になる。