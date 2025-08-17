瀬戸朝香「Photo by 息子」幻想的な海辺ショットを公開「すごく素敵な写真」「息子くんセンスありますね」 夫は井ノ原快彦
20th Century・井ノ原快彦（49）の妻で俳優の瀬戸朝香（48）が16日、自身のインスタグラムを更新。夏季休暇のため留学先のイギリスから一時帰国中の長男（15）が撮影したという写真を公開した。
【写真】「Photo by 息子」幻想的な海辺ショットを公開した瀬戸朝香
「Photo by 息子」「この写真 めっちゃ好き」とつづり、5枚の写真をアップ。夕焼けをバックに海辺で撮影され、幻想的な雰囲気に仕上がっている。瀬戸はハッシュタグで「#海 #夕焼け #シルエット」と添えた。
この投稿には「すごく素敵な写真」「美しい」「めっちゃめっちゃカッコイイ ポスターみたいです」「被写体もカメラマンもgood！」「すごく素敵な夕焼けですね」「シルエットだけでも美しいのが分かります」「息子くんセンスありますね」など、さまざまな声が寄せられている。
