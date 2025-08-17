「巨人−阪神」（１７日、東京ドーム）

阪神の石井大智投手が２点リードの八回から登板。１回を無失点に抑え、西武・平良が持っていたＮＰＢ記録を更新する４０試合連続無失点とした。

藤川監督が石井の名前を球審に告げ、アナウンスされると東京ドームの阪神ファンから大歓声がわき起こった。先頭の泉口をきっちりと打ち取ったが、続く岡本和には内野安打を浴びて走者を許した。

キャベッジにはカウント３ボールとなった中、キレのあるストレートでフルカウントまで持ち直した。最後は内角ギリギリのストレートで見逃し三振。そして最後は岸田をアウトに仕留めて快挙を達成した。

ベンチに戻ると大山から記念球を受け取るシーンも。安藤投手コーチから声をかけられても表情は変えず、才木から話しかけられるとようやく白い歯をこぼした。

１３日の広島戦は２−０の九回に登板し、アウト３つを全て空振り三振。藤川監督を超える３９試合連続無失点のセ・リーグ記録を樹立し、西武・平良のプロ野球記録に並んだ。この日以来、３試合ぶりの登板で偉業を成し遂げた。