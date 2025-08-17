フリーアナウンサーの滝川クリステルが15日放送されたニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」に出演。一部メディアの報道の仕方などについて、疑問を呈した。

“最近の世の中で気になること”の話題になり、滝川は「女性だからっていうのと、私、高齢出産だったのもあって、いろいろ、報道の仕方で気になることがずーっとあるんですよ」と切り出した。

ユーミンが「“カッコ何歳”とか（記事の人名の後にカッコをつけてその中に年齢の数字を）書くやつ？」と聞くと、滝川は同意し「それ、昔からあるじゃないですか。それ、変わらないですよね。あれ、一つの不思議」と答えた。

ユーミンが「あれは日本だけかな？」と聞くと、滝川は「いやあ、ないですよ、海外は。まず」とした。そして滝川は「昔からそれ（年齢表記問題）がずーっと変わってないので。あともう1つは、（誰かの）”結婚“って報道がある時に、”なお、女性は妊娠していません“って（一緒に報じられる）。それが私、ある意味、今の時代どうなんだろう？ってずっと思ってて。そんな時代じゃないと思いますよ。妊娠してようがしてまいが本人たちの問題で、それをわざわざ書かれるっていうのは、当事者はそんな気分が良くないと思うんですよね。…と思いません？」と疑問を呈した。

ユーミンが「そういうもんだと思って泣き寝入りって…もう気にしなくなっちゃってるかもしれせんねえ」と応じると、滝川は「この2つはずっといつも言いたくて。言える場があってありがとうございます」と話していた。

滝川は19年、小泉進次郎農相（現）との結婚を発表。20年1月に第1子、23年11月に第2子出産を報告している。