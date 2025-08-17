※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

同僚・芹との関係を疑われ、妻から離婚を切り出された夫。芹と同じホテルに泊まり、彼女の部屋で朝を迎えたことを含め、すべてを妻に打ち明けます。自身の行動が誤解を招いていたことに気づき、反省する夫。そこに芹から不穏なメッセージが届き、妻はついに夫のスマホから芹に電話をかけます。「精神的に不安定ならば、うちの夫に頼る前に、自分の夫や専門機関に相談すべきでは？」と冷静に問いかける妻。電話に出た相手が妻だったことに動揺する芹でしたが、電話を切った後も草太とは「心でつながっている」と信じ、勝ち誇ったような態度を崩しませんでした。



■最近家事サボりすぎじゃない？

■夫に冷たく当たる芹■監視を続けてもらって構わないから…！芹が送ってきた写真は、ただの胃薬だったようですね。やはり草太の気を引くため、彼を心配させようと仕組まれた演技でした…！最近では芹が家事をあまりやらなくなり、夫は彼女の態度が雑になったと感じている様子。一方その頃、芹に改めて連絡を取りたいと伝えていた夫婦でしたが、芹からの返答はありませんでした。夫の言葉をようやく信じはじめた妻に対し、夫は「信頼を取り戻せるまで、監視でも何でも続けてくれてかまわない」と真剣に語るのでした。(スズ)