５月から約２か月半の米国出張を終え、７月下旬に帰国した。暑い。７月１１〜１３日に行ったサンフランシスコは最高気温が２０度ほど。長袖にパーカを着ていたことを思い出すと、「寒い」と言っていた嘆きが幸せだったと感じる。

海外出張にトラブルはつきもの。今回も、レンタカーがパンクして慣れないタイヤ交換をしたこともあったし、飛行機に乗って寝てしまい、目を覚ましたら、その便が欠航になって他の乗客がみんな降りていたこともあった。ホテルの部屋に戻ったら１００匹ほどの小バエのような虫が飛んでいて必死に追い出したことも…。５月に行ったクリーブランドでは球場にも虫が大量発生し、登板したドジャース・山本由伸もさすがに苦笑いだった。

不測の事態が多いだけでなく、米国はとにかく広い。ロサンゼルスからニューヨークに移動すれば飛行機で約６時間かかり、３時間の時差もある。ＭＬＢの３０球場はそれぞれ勝手も違う。メジャー８年目の大谷翔平でさえ、ビジターの試合では動線や目的の場所が分からずに右往左往する様子が度々見られる。

そんな環境で活躍するメジャーリーガーには本当に感心する。だから、大谷が球宴前日にすごいと思う選手を問われて、スターやライバルではなく、前半戦に先発や中継ぎでフル回転した同僚のカスペリアス、ドライヤーの２人の名前を挙げたのもうなずける。

物価も高く、治安が悪い場所もあって庶民が米国で生活するのは大変だ。ただ、そんな思いさえ溶かしてしまいそうなのが、この日本の異常な暑さ。世界中どこに行っても悩みはなくならないのかもしれない…。（ＭＬＢ担当・安藤 宏太）

◆安藤 宏太（あんどう・こうた）２０１３年入社。大相撲、巨人、楽天担当を経て１９年から現職。