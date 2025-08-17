◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル、稍重）

サマー２０００シリーズ第４戦に１６頭が出走し、１０番人気のトップナイフ（牡５歳、栗東・昆貢厩舎、父デクラレーションオブウォー）が直線で鋭く伸び、重賞初勝利を飾った。５７歳の横山典弘騎手は札幌記念で２０２０年ノームコア以来、５年ぶり４勝目。昨年７月の中京記念（アルナシーム）以来の重賞勝ちで、重賞勝利最年長記録を更新した。勝ちタイムは２分１秒５。

２番人気のココナッツブラウン（北村友一騎手）が２着。３着は１３番人気のアラタ（浜中俊騎手）が入った。３連単は１３０万７６５０円の大荒れ決着となった。

横山典弘騎手（トップナイフ＝１着）「とてもうれしいです。いつも勝つのはうれしいけど、この馬とは若馬の頃から付き合ってきて、馬体に故障が発生したりして、結果が出なかった。やっと復活してくれたのでうれしい。

（レースは）膝蓋（しつがい骨）の手術でちゃんと（ゲートを）出るようになったので、出たなりのいい位置で競馬しようと思っていた。１週前に（息子の横山）和生から『いいよ』と聞いていたし、返し馬が今までで一番よかったので、自信を持って乗りました。道中が楽にこれたので、進路さえ開けば突き抜けると思っていました。

運のないところや故障があったりしたので、これからだと思います。結果が出なくても陣営、厩務員さんや調教師、オーナーが我慢して、僕の好きなようにさせてくれて、それに馬がちゃんと応えてくれた。これから大きなところで大きな花を咲かせられると思います」