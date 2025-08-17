MLB・ドジャースが日本時間17日、パドレス戦で完封勝利。単独首位への再浮上を果たしました。

試合後、大谷翔平選手は自身のインスタグラムのストーリーズを更新。試合で躍動した選手たちの姿を共有し、たたえました。

まず共有されたのは笑顔のテオスカー・ヘルナンデス選手の画像。5点リードで迎えた5回の2アウトで打席に向かうと、2球目のカーブをとらえ、センターへの第20号ソロを放ちました。

さらに続いて、先発ブレーク・スネル投手の画像も共有。スネル投手は6回96球を投げ、被安打5、奪三振3、与四球2で無失点とパドレス打線を封じ、今季3勝目をあげました。

加えて最後に共有されたのは、盗塁を阻止するウィル・スミス選手の映像。スネル投手は初回の先頭から連打を浴びましたが、キャッチャーマスクをかぶったスミス選手は初回から盗塁を2度刺しアウトを重ねます。さらに2回にも1つの盗塁を刺すと、7回以降もリリーフ陣を好リード。チームを完封勝利に導きました。

この勝利で同率首位に立っていたパドレスを抜き、ドジャースが単独首位に再浮上を果たしました。明日はそのパドレスとの3連戦最終戦に挑みます。