舟木一夫、青春の一部だった和泉雅子さんの訃報に涙が止まらず…。年齢を重ねても続いた交友

8月18日（月）の『徹子の部屋』に、舟木一夫が登場する。

永遠の“青春スター”歌手の舟木。いまも精力的にコンサートで全国を駆け巡り、昨年12月の誕生日もステージに立っていた。

ファンの前で歌うたびに思うのは、3年前に75歳で逝った盟友の西郷輝彦さんのこと。

西郷さんは子育ての悩みや、歌えない悔しさを打ち明けてくれたという。今でも舞台に立つと西郷さんの声が聞こえてくる気がするそう。

舟木が『高校三年生』でデビューした頃は青春映画真っ盛り。

舟木が出した曲のほとんどが映画の主題歌になり、俳優としても主演を務めた。

なかでも共演が多かったのが7月に亡くなった和泉雅子さん。当時の和泉さんは天真爛漫で朗らか。撮影ではNGの連発だったと笑う。

年齢を重ねても交友は続き、会えば「舟木くん」「マコちゃん」と話が尽きなかったという。

訃報を聞いたときは涙が止まらず、自分にとって和泉さんは青春の一部だったと寂しさを口にする。