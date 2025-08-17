ドジャース・大谷翔平投手（31）が6月24日の敵地ロッキーズ戦で放った日米通算300号本塁打のホームランボールをキャッチしたエミリー・サバジュさん（21）が出品していた記念ボールが16日（日本時間17日）、スポーツオークションサイト「Lelands」で4万4322ドル（約651万500円）で落札された。

最低落札額は2万5000ドル（約367万5000円）に設定されて7月27日に出品。9件の入札があり、最終的には2倍近い約1.8倍まではね上がった。

これまで800試合以上を観戦してきた熱狂的なロッキーズファンのサバジュさんは、コロラド州のアダムス州立大ソフトボール部の一塁手だ。大谷と同じ背番号「17」で、所属カンファレンスでは同大史上初のゴールドグラブ賞受賞歴もあり、将来の夢は大リーグ球団のGMだという。

シーズンチケット保有者専用の左翼席最前列で、ソフトボール用のファーストミットで見事にダイレクトキャッチし、米国での中継や、SNSでも話題となった。サバジュさんは本紙などの取材に対し「本当に信じられない瞬間。人生の中でも一番楽しかった瞬間の一つ」などと大興奮で答えていた。