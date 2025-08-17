◇プロ野球セ・リーグ 中日-DeNA(17日、バンテリンドーム)

今季からNPBに復帰したDeNA・藤浪晋太郎投手が2022年以来3年ぶりとなる日本野球界復帰初勝利とはなりませんでした。

2023年にメジャー挑戦し、アスレチックス、オリオールズ、メッツやマリナーズに所属をするも思うような成績を残せず、今季DeNAに加入。日本野球界に復帰し、17日、中日戦に復帰後初登板と臨んだ藤浪投手。初回の打者、中日・岡林勇希選手をスプリットで打ち取りますが、続く樋口正修選手にプロ初ヒットを打たれます。それでも、上林誠知選手をスプリットで空振り三振。続くボスラー選手には自らベースカバーに入り、無失点と好調のスタートをみせます。

2回にはNPB復帰後初ホームランのビシエド選手の活躍で2点のリード。しかし、板山祐太郎選手と駿太選手にヒットを打たれ、ノーアウト１塁、３塁のピンチ。続く打者、宇佐見真吾選手はショートゴロになるも、その間に板山選手はホームインで一点差に詰め寄られます。その後は、松葉貴大投手をサードゴロ、土田龍空選手をカットボールで空振り三振に抑えます。

4回には再びピンチが。ボスラー選手を四球にすると、駿太選手の弱いあたりを取って1塁に送球するも際どいタイミングでセーフに。藤浪投手はこれに思わず苦笑い。1アウト3塁、1塁の状況で先ほど打点をあげた宇佐見選手。しかしここで崩れず、スプリットで宇佐見選手をサードゴロにしダブルプレーで乗り切ります。

藤浪投手は5回86球を投げ、5奪三振1失点。1点リードのまま勝利投手の権利を持って、マウンドをおります。しかし、6回裏に上林選手がホームランを放ち、同点に追いつかれ、3年ぶりの日本野球界での勝利はお預けとなりました