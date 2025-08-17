¡Úºå¿À¡ÛÀÐ°æÂçÃÒ¤¬ÆüËÜ¿·µÏ¿¤Î40»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀÃ£À®¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ïµð¿Í¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í-ºå¿À(17Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
ºå¿À¤ÎÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬¡¢ÆüËÜµÏ¿¤È¤Ê¤ë40»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¿À2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿ÀÐ°æÅê¼ê¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ïµð¿Í¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÀÐ°æÅê¼ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÆ¬¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤ò½éµå¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ë3µåÏ¢Â³¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¸«Æ¨¤·¡¢¶õ¿¶¤ê¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ç»ÅÎ±¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤â²ù¤·¤µ¤Ë¤Û¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤ò¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤Ë¤·¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇÀÐ°æÅê¼ê¤Ï40»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òÃ£À®¡£À¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¤¬2021Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¥×¥íÌîµåµÏ¿¤Î39»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤âÈ´¤Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¦Ï¢Â³»î¹çÌµ¼ºÅÀµÏ¿¤Î¾å°Ì¼Ô¢¨¤Ï³«Ëë¤«¤é
40 ÀÐ°æÂçÃÒ(ºå¿À¡¢2025Ç¯)
39 Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ(À¾Éð¡¢2021)¢¨38 Æ£Àîµå»ù(ºå¿À¡¢2006)
37 ¼Ä¸¶µ®¹Ô(²£ÉÍ¡¢2011)