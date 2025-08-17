¥ê¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î»ÙÇÛ¤«¤éÆ¨¤ì¤ëÂè3¤ÎÆ»¤ò¼¨¤¹PLURALITY¡Ê¥×¥ë¥é¥ê¥Æ¥£¡Ë¤È¤Ï²¿¤«¡©¡Ø¥Æ¥¯¥ÎÀìÀ©¤È¥³¥â¥ó¤Ø¤ÎÆ»¡ÙÃø¼Ô¡¢Íû½Ø»Ö¡¦Ë¡À¯Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô½Ú¶µ¼ø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥¿¥ó»á¤é¤¬Äó¾§¤¹¤ëÂ¿¸µµ»½ÑPLURALITY(¥×¥ë¥é¥ê¥Æ¥£)¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÆþÌç½ñ¡Ø¥Æ¥¯¥ÎÀìÀ©¤È¥³¥â¥ó¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¡£¥¿¥ó»á¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¡¼¥¤¤äÊÁÃ«¹Ô¿Í¡¢µ¤Ì®¤òÄÌ¤¸¤ë¥À¥í¥ó¡¦¥¢¥»¥â¥°¥ë¤Ê¤É¤È¤Î´ØÏ¢À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£3²óÏ¢ºÜ¤ÎÃæÊÔ¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò ÏÀÀâ°Ñ°÷¡¡ÂçÄÚ Î¼¡¢»£±Æ¡¿Îæ Îµ°ì¡Ë
¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¡¼¥¤¤È¡ØPLURALITY¡Ù¡¢
ÊÁÃ«¹Ô¿Í¤È¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥¿¥ó¤Î´Ø·¸
¡½¡½¤³¤³¤Þ¤Ç¡ÊÁ°ÊÔ¤Ç¡Ë»Ç¤Ã¤Æ¤¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¼Ò²ñ¤ÎÆ°¤¤ò¡¢ËÜ½ñ¡Ø¥Æ¥¯¥ÎÀìÀ©¤È¥³¥â¥ó¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»×ÁÛÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤«¤éÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î»×ÁÛ²È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¬Ëö¤Î¡ÖÃí¡×¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÃÇÊÒÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç¤Ê»×ÁÛ¤ä»×ÁÛ²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¡¢Åý¹ç¥Æ¥¯¥Î¥¯¥é¡¼¥È¤ä´ë¶È¥ê¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¿Í¡¹¤¬¼Ò²ñ¤ò¡Ö´Ô¸µÏÀ¡×¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¿¥ó¤µ¤ó¤äÍû¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡ÖÊ£»¨·Ï¡×¤Î»×¹Í¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡´Ô¸µ¼çµÁÅª»×¹Í¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ï¸¶»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¸Ä¿Í¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´Ø·¸À¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Ø¥ó¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢À¾ÍÎ¤Î¡ÊWestern¡Ë¡¢¶µ°é¿å½à¤¬¹â¤¤¡ÊEducated¡Ë¡¢¹©¶È²½¤µ¤ì¤Æ¡ÊIndustrial¡Ë¡¢ÍµÊ¡¤Ê¡ÊRich¡Ë¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¼Ò²ñ¡ÊDemocratic¡Ë¤Î¡ÖW E I R D¡×¤Ê¿Í¡¹¤¬¶áÂå¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¹Í¤¨¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ëÅý¹ç¥Æ¥¯¥Î¥¯¥é¡¼¥È¤ä´ë¶È¥ê¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î´Ø·¸À¤äÂ¿ÍÍÀ¤ò¾Ãµî¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥×¥ë¥é¥ê¥Æ¥£¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¿Í¡¹¤Î´Ø·¸À¤äÂ¿ÍÍÀ¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¤òË¤«¤ÊÊý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢20À¤µª½éÆ¬¤Î3¿Í¤Î»×ÁÛ²È¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢¥²¥ª¥ë¥¯¡¦¥¸¥ó¥á¥ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¡¼¥¤¤¬¡¢ÌÀ¼¨Åª¡¦ÈóÌÀ¼¨Åª¤Ë´Ô¸µ¼çµÁ»×¹Í¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Ç¤âÌ¾Á°¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥å¡¼¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤ÎÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥Ç¥å¡¼¥¤¤ÎÃø½ñ¡Ø¸ø½°¤È¤½¤Î½ôÌäÂê¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ³Ø·ÝÊ¸¸Ë¡Ë¤Ï¡¢¡ØPLURALITY¡Ê¥×¥ë¥é¥ê¥Æ¥£¡Ë¡Ù¡Ê¥é¥¤¥Ä¼Ò¡Ë¤Ç¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥ì¥ó¡¦¥ï¥¤¥ë¤µ¤ó¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1ºý¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥å¡¼¥¤¤¬¡Ø¸ø½°¤È¤½¤Î½ôÌäÂê¡Ù¤ò¼¹É®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÍÎÏ¤Ê»×ÁÛ²È¤Î¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¡¦¥ê¥Ã¥×¥Þ¥ó¤¬Ãø½ñ¡ØÀ¤ÏÀ¡Ù¡Ê´äÇÈÊ¸¸Ë¡Ë¤Ê¤É¤ÇÄóµ¯¤·¤¿ÌäÂê¤Ë±þÅú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ã¥×¥Þ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Ï¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×²½¤µ¤ì¤¿¸½¼Â¤·¤«Ç§¼±¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ïµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÀìÌç²È¤¬Åý¼£¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ïº£Æü¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯±¢ËÅÏÀ¤Ç»ÔÌ±¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢AI¤ÇÅý¼£¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤ËÄÌ¤¸¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥Ç¥å¡¼¥¤¤â¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤¬Á°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ËüÇ½¤Î¸Ä¿Í¤ä¥¿¥¦¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï²òÂÎ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ËÆ±°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯²½¤µ¤ì¡¢Â¿¸µ²½¤µ¤ì¡¢¾ï¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÌ±¼ç¼çµÁÀ©ÅÙ¤òÄó¾§¤·¤Þ¤¹¡£Á°½Ò¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸Ä¡¹¿Í¤¬¡Ö¸òº¹Åª¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡ÖÆ°Åª¤Ê¡×¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¥×¥ë¥é¥ê¥Æ¥£¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥å¡¼¥¤¤ÎµÄÏÀ¤ÏÃê¾ÝÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¤Î´íµ¡¤¬²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂÐÌÌ´Ø·¸¤Î¥í¡¼¥«¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌ·½â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÇÄ¶¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ¡×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ç¥å¡¼¥¤¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥Æ¥¯¥ÎÀìÀ©¤È¥³¥â¥ó¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÁÃ«¹Ô¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥¿¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÁÃ«¤µ¤ó¤Ë¿¼¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸ø¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¡¢Âç³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÈà¤ÎÃøºî¤ò°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ØPLURALITY¡Ù¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¡¢ÊÁÃ«¤µ¤ó¤Î¸ò´¹ÍÍ¼°ÏÀ¤ò´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ü»Ò¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¸ò´¹ÍÍ¼°¤Î¤¢¤êÍÍ¤ÇA¡¢B¡¢C¡¢D¤Î4¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ò´¹ÍÍ¼°A¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¶¦Æ±ÂÎ¤Ç¤Î¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤ªÊÖ¤·¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Â£Í¿¤ÈÊÖÎé¤Î¸ß½·¤Ç¤¹¡£¸ò´¹ÍÍ¼°B¤Ï¡¢¶¦Æ±ÂÎÆâ¤Ç¤Î»ÙÇÛ¤ÈÊÝ¸î¤Î´Ø·¸¤Ë´ð¤Å¤¯Î¬¼è¤ÈºÆÊ¬ÇÛ¤Ç¤¹¡£¸ò´¹ÍÍ¼°C¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Î²ßÊ¾¤È¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¸ò´¹¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¸ò´¹ÍÍ¼°¤¬»ÙÇÛÅª¤«¤Ç¼Ò²ñ¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤ÈÊÁÃ«¤µ¤ó¤ÏÏÀ¤¸¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢A¤Ê¤é»áÂ²¼Ò²ñ¡¢B¤Ê¤é¹ñ²È¡¢C¤Ê¤é»ñËÜÀ©¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸ò´¹ÍÍ¼°D¤Ï¡¢¸ò´¹ÍÍ¼°C¤Î»Ô¾ì·ÐºÑ¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Í³¤Ê´Ø·¸¾å¤Ç¡¢¸ò´¹ÍÍ¼°A¤Î¸ß½·Åª¤Ê¤â¤Î¤ò²óÉü¤·¤¿¤â¤Î¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¾å¤Ë¤¢¤ëD¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ò¼è¤Ã¤Æ»î¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÙÇÛÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÊÁÃ«¤µ¤ó¤Ï¡ÖX¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥¿¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÁÃ«¤µ¤ó¤ÎÃøºî¡ØÀ¤³¦»Ë¤Î¹½Â¤¡Ù¡Ê´äÇÈ¸½ÂåÊ¸¸Ë¡Ë¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿¼¤µ¤È¹¤µ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤Î´Ø·¸¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤äÁÈ¿¥¤ò¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö¥×¥ë¥é¥ê¥Æ¥£¡×¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÊÔÃí¡§¿Þ¤Ï¡ØPLURALITY¡Ù¡¢Æ±½ñ¤«¤é¤Î°úÍÑ¤Ç¡Ø¥Æ¥¯¥ÎÀìÀ©¤È¥³¥â¥ó¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¤ÎÎ¾½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÈÏ°Ï¤Ï¶¹¤¤¤¬¿¼¤¤¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤Ä¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¡¢¤É¤Á¤é¤âÃæ´ÖÅª¤Ê¡Ö¹ñ²È¡×¡¢¶¹¤¤¤±¤ÉÉý¹¤¤¶¨ÎÏ¥â¡¼¥É¤ò»ý¤Ä¡Ö¾¦ÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¿¥ó¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¹Í¤¨¤ò¡¢ÊÁÃ«¤µ¤ó¤Î¸ò´¹ÍÍ¼°¤ËÅ¬±þ¤µ¤»¡¢¸ò´¹ÍÍ¼°A¤Î¡Ö¾¯¿Í¿ô¤È¤Î¿¼¤¤¶¨ÎÏ¡×¤¬¡¢¸ò´¹ÍÍ¼°C¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡ÖÂ¿¿Í¿ô¤È¤ÎÀõ¤¤¶¨ÎÏ¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ò´¹ÍÍ¼°A¤Î¿¼¤µ¤È¸ò´¹ÍÍ¼°C¤Î¹¤µ¤¬Î¾Î©¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¡¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢²¿¤«¼êÅÁ¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤º¤Ë½õ¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿¼¤¯¤Æ¹¤¤¶¨Æ¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£°Ê¾å¤òÀ°Íý¤·¤¿¤Î¤¬¡¢²¼¤ÎÉ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÉ½¤Î¡ÖX¡×¤Î¼Â¸½¤¬¡¢¥¿¥ó¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥×¥ë¥é¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤Ï¡¢X¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÊÁÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¥¿¥ó¤µ¤ó¤Î¸ò´¹ÍÍ¼°ÏÀ¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¿¥ó¤µ¤ó¤Ï¸ò´¹ÍÍ¼°D¤È¼Ò²ñ¹½À®ÂÎX¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¸ò´¹ÍÍ¼°X¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÁÃ«¤µ¤ó¤ÎX¤Ï¡Ö¸þ¤³¤¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¿¥ó¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤¯¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ØPLURALITY¡Ù¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ò´¹ÍÍ¼°¤ÎÀâÌÀ¤ò¡¢ËÜ½ñ¡Ø¥Æ¥¯¥ÎÀìÀ©¤È¥³¥â¥ó¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¤Ç¤Ï¥¿¥ó¤µ¤ó¤Î»×¹Í¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
