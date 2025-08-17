フランス１部パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督が、スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英とベネズエラ代表ＤＦホン・アランブルの獲得を望んでいると、スペインメディア「フィジャヘス・ネット」が報じた。

エンリケ監督は、アフリカネイションズカップのため今季一部を欠場するモロッコ代表ＤＦアクラフ・ハキミのバックアップとなる右サイドバックと、先発メンバーとローテーションできる右ウイングを求めているという。その条件に合致するのが久保とアランブルだったわけで、クラブ側にもその意向を伝えたとのことで、久保に関しては韓国代表ＭＦ李康仁（イ・ガンイン）が移籍した場合に動く可能性あるとした。

久保はＲソシエダードの一員として１６日に開幕を迎えたが、その直前から移籍報道が活発化。これまでのイングランド・プレミアリーグ勢のほか、イタリア１部ＡＣミラン、トルコ１部フェネルバフチェ、スペイン１部アトレチコ・マドリードの関心も報じられた。ＰＳＧの関心は初出ではないが、その気になれば６０００万ユーロ（約１０３億円）の移籍金も払えるだろう。今後の動向も注目されそうだ。