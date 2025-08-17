【明治安田Ｊ１リーグ・第26節】アルビレックス新潟は16日、ホームで川崎と対戦。先制するも１－１で引き分けました。



チームワーストタイ・6連敗中のアルビは前半7分、先月加入したＭＦ白井永地のゴールで先制します。しかし前半アディショナルタイムに、コーナーキックから川崎のＭＦ伊藤達哉にゴール左隅に決められ、同点に追いつかれました。



後半はチャンスを作りますが、決めきれず同点のまま試合終了。



連敗は止めましたが勝利はならず。しかし入江監督就任後初の勝ち点1を獲得し、降格圏脱出へ一歩を踏み出しました。次節は23日（土）にホームで鹿島と対戦します