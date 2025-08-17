さすが【ダイソー】さん、、！ 可愛い & コスパ最強♡「おしゃれポーチ」

コスメをひとまとめにしたり小物を持ち運んだり、ポーチは日常に欠かせないアイテム。コスパよく新調したいときは【ダイソー】をチェックするのがおすすめです。小花柄や動物のイラストなど、大人可愛いデザインのものは、持っているだけで気分を上げてくれるはず。高見えして便利に使えるとっておきのひとつを、ぜひゲットして。

上品で大人可愛い花柄のマチ付きポーチ

【ダイソー】「マチ付布ポーチ（ポケット付 ／ フラワー）」\220（税込）

淡いラベンダーカラーと小花柄が上品な、ポリエステルのポーチ。大人世代も持ちやすい甘さのデザインです。サイズは約15 × 8、マチは5cmあるので、たっぷり収納できそう。@ftn_picsレポーターとも*さんは「中には大きめなポケットが2つもついているので、収納もしやすそうです」と魅力を紹介しています。メイクポーチやペンケースとしての使用や、旅行のお供にもおすすめ。

夏のおでかけで活躍するフラットポーチ

【ダイソー】「スリムフラットポーチ（フラワー）」\110（税込）

やさしげなベビーピンクを基調とした、スリムなフラットポーチ。大人っぽいホワイトの大花柄が、デザインのポイントです。レポーターとも*さんは「ポーチの裏面はクリアなので中身がよく見えます」と紹介していて、必要なものをぱっと見つけやすそう。水に強い素材のポーチは、プールや海など夏のおでかけでも役立つこと間違いなしかも。大きさは約20 × 10cm、ぺたんこなのでかさばらずに持ち歩けそう。

キュートなテディベアの癒し系ポーチ

【ダイソー】「マチ付布ポーチ（ポケット付 ／ アニマル）」\220（税込）

テディベアのイラストがプリントされたマチ付きポーチ。淡いタッチとテディベアの愛らしい表情は、見ているだけで癒されます。サイズは約15 × 8、マチは5cmで、整理整頓に便利な2つの内ポケット付き。「素材はポリエステルなので水や汚れにも多少は強そう」とレポーターとも*さんはコメントしていて、可愛いだけでなく、ポーチとしての実用性にも期待できます。

猫好きにはたまらない涼しげポーチ

【ダイソー】「フラットミニポーチ（アニマル）」\110（税込）

クリア素材にふわふわの猫たちのイラストが描かれたフラットポーチ。クリア × ブルーの色づかいが涼しげで、夏にぴったりのアイテムです。蝶ネクタイでおめかしした、いろいろなポーズの猫たちがとにかく可愛くて、大人も心くすぐられそう。大きさは約14 × 11cmとコンパクトなサイズなので、ヘアアクセサリーやイヤホンなど、ちょっとした小物を持ち歩くのに役立つかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W