比嘉愛未、“弟”とのモノクロ写真に反響「かっこいい姉弟」「うっとり！」
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜 後9：00）の公式インスタグラムが、17日までに更新され、比嘉愛未と加藤清史郎の“姉弟”オフショットが公開された。
【写真あり】かっこいい姉弟！比嘉愛未、“弟”とモノクロ写真
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
比嘉は武蔵の妻・裕子、加藤は裕子の弟で警視庁刑事部BCCT捜査員・伊吹裕志を演じて居る。伊吹は、第1話で青鬼・大和耕一（菊池風磨）に拉致されたが、その正体は武装集団「妖」のリーダー・般若だと第5話で判明した。
公式アカウントは「モノクロクールシリーズに姉弟…裕子と伊吹が参戦」とつづり、比嘉と加藤が、劇中医療ドラマのセットで背中を向け合う白黒写真を公開。クールな表情を見せている。
この投稿には「かっこいい姉弟」「いい写真！」「素敵」「あんなに幸せそうだった姉弟が…」「めっちゃかっこええ」「うっとり！」といった声が寄せられている。
