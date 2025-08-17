明石家さんま、カズレーザー＆二階堂ふみの結婚祝福 数年前に偶然…「あっ綺麗な子や」
お笑い芸人の明石家さんま（70）が、16日放送のMBSラジオ『ヤングタウン土曜日』（毎週土曜 後10：00）で、結婚を発表した俳優の二階堂ふみ（30）と、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）を祝福。以前、出会った時の印象を語った。
【写真あり】貴重2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ
リスナーからのメールで、4年前に二階堂に会った時にさんまが「すれ違った女性がめちゃくちゃかわいいなと思ったら、あいさつしてくれて二階堂ふみちゃんやった。やっぱり女優さんのかわいさはケタが違うよな」と同番組内で語っていたことが紹介された。
さんまは当時の状況について「エレベーターがバンと開いて、『あっ綺麗な子や！』って思って。俺はちょっとマスクして、帽子被ってて。『おはようございます』って言われて『え？』と思ったら『二階堂です』って」とあいさつを受けたことを回想した。
また「その時に食事に誘っていたら、もしかしたら二階堂さんの結婚相手はカズさんじゃなく、さんまさんだったかもしれないですね」という投稿に「あの時にお食事誘っていれば…」と言いつつ、「カズレーザーとタイプが違うから…」と話した。村上ショージから「赤い服来てウロウロしてないから」と返されると、「10年前は赤いちゃんちゃんこ、もうたけど、それは還暦やねん！」とツッコみ、笑いを誘った。そして、改めて「これはほんまに二階堂さんおめでとうございます。カズレーザーとね」と結婚を祝福した。
