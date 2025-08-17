長く薬物依存症のリハビリを続けている田代まさし氏（68）。刑務所生活では絶望を感じることもあったというが、今も「なんとか生きている」と話す。一方で、身近な家族や慕う人たちをすでに何人も亡くし、見送ってきた。そんな田代氏は、自分の「終わり」について、どう向き合おうとしているのか。田代が考えるこれからの人生の過ごし方と「終活」について、話を聞いた。【全3回の第3回。第1回を読む】

【写真】これからの人生の過ごし方と「終活」について語った田代まさし氏

今のほうが病んでいる人が多い

──時代の寵児だった田代さんに、今の時代はどう映りますか。

最近、昭和の歌がいいっていう人も多いじゃない。わかりやすいメロディーがいいのかなあ。そう、昔はわかりやすい時代だった。今は何から何までわかりづらい。何に対してもコンプラだとか、なんとかハラとかで、制限されるじゃない。その結果、今のほうが病んでいる人が多いような気がするね。

俺は今まで、“自分さえ良ければ”という考えで薬を使ってきた。でも、今を生きる誰か、生きづらい誰かの役に立つことができれば、死ぬ前に「取り返しのつかないこともいっぱいあったけど、俺の人生はそんな悪くなかったな」って思えるかなと。終活としてはそんなことを意識してる。

（薬物依存症のリハビリ施設である）ダルクで言われたのは、仲間たちの手助けをすることが回復へのいちばんの近道だって。だからこれからの余生は、自分が助けられたことを糧に、誰かを助ける側に回れたらいいなと思っている。

自分の意志なんて無力

──ダルクに初めて行った時、どう思いましたか。

最初はこんなところにいたら絶対ダメと思っていたよ。こいつらより自分のほうがマシで、俺は自分の強い意志でやめるべきだと思ったから。でも、ダルクの人に言われたのは、自分の“強い意志”なんて無力だと認めることから始めなさいって。薬物と戦おうとすることをやめた時から、俺の回復が始まったの。

──それまでは自分の意志を信じたいと？

でもさ、意志って見たことないでしょ。何色をしているかとか、大きさとか。人は、大切なものは目に見えないんだよ。だから心で感じないとダメ。

よく、自分のためにやめなきゃいけないって思いがちなんだけど、やっぱり誰かのためにやめるってすごい大切だと思うんだ。たとえば、悲しませたくない人がいるとか。自分の力になるってことだから。

──そう思える人がいるかどうか…

そう、いればいいけどね。今はネット社会だから、リアルな友達がいなかったりするでしょう。でも、あなたを見て頑張ろうと思う人が必ずいる。あなたは一人じゃないということを瀬戸内寂聴さんもおっしゃっていて。そういう人が必ず絶対いるはずだから、その人を早く見つけるべきだね。

高倉健からの教え

──田代さんが憧れる生き様をしている方はいますか。

俺は高倉健さんが好きでね。健さんは、冬、自分の出番がないシーンでも、外に立ってずっと相手役の女優さんの演技を見ていたと。僕だけ暖かい思いはできませんって。

初めてお会いしたのは、偶然俺の運転してる車の後ろに健さんの車がいた時のこと。バックミラーを見たら、水色のオープンカーのベンツにハンチング帽を被ってサングラスをかけた健さんが座ってらっしゃったんだよ。

挨拶に行こうとあたふたしていたら、健さんの方から車を降りてきてくれて、名刺をピッと出して、「連絡ください」って。名刺にはパソコンのメールアドレスしか書いてなくて、俺はメールをしていなかったから、連絡できずじまいだったけどね。

健さんは、「得るものが大事なのではない。得たものをどう使うかが大事なんだ」と言っていました。そういう、奢らずに誰に対しても礼を尽くす姿勢は素敵だよね。

「今日1日」を続けていく

──これからの10年、どう過ごしますか。

こういうふうに死にたいというよりは、俺たち薬物依存症って今日1日なんだよ。今日1日薬をやめることが重要なんだよ。長いスパンでやめようと思うとすごくプレッシャーがかかるから、Just for Today。今日1日をとりあえず頑張ってみよう、それが1日できたらもう1日続ける。それを繰り返すだけなんだ。

だって今日って、一生のうちにもう二度と来ないんだよ。それを大切に生きていたら、もしかしたら何年も続くかもしれないし、絶対いいことが起きる。

──「今日」を続けるなかで、叶えたい夢はないですか。

今日素晴らしい1日が送れたら別に明日死んでもいいやと思っていも、やり残すことはある。その意味では一つだけ、俺はもう一回だけ鈴木雅之の横で歌いたい。

今は叶わないね。コンプラの問題もあるし。俺から『一緒にやろう』と言えることでもない。何がそれを叶えるのかわからないけれども、ただ俺の中で死ぬまでに1回でいいから、鈴木雅之の横で歌ってみたいという思いはあるね。

──鈴木さんの横で歌うために、何を続けていきますか。

鈴木雅之に恥じない歌だったりダンスだったり、あの頃の輝いてた俺をいつもでも失わないように、研ぎ澄ましていきたいなとはいつも心に思ってるよ。

一時期、ものすごく太ってボテボテしてたけど、今は筋トレして、腹とかもすっきりしてきて、ダンスもちょっとキレも良くなってきてるんだよ。

（了。第1回から読む）