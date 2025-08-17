日本代表MF南野拓実の同僚MFは今夏ステップアップが期待されている。



『Sky Sports』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、ASモナコに所属する23歳のU-23フランス代表MFマグネス・アクリウシェの獲得レースにマンチェスター・シティも参戦したようだ。



モナコの下部組織出身であるアクリウシェは2022年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、ここまでは公式戦通算97試合に出場。昨季もリーグ戦27試合に先発出場し、5ゴール10アシストと23歳ながら絶対的な主力選手として活躍している。





そんなアクリウシェにステップアップの可能性が浮上。同氏によると、アクリウシェは今夏の移籍市場で人気株になっており、現在バイヤー・レヴァークーゼンとマンチェスター・シティが獲得に向けて動いているとのこと。しかしレヴァークーゼンの獲得可能性はモナコの要求額が高すぎることから低くなっているという。リーグ・アンで圧巻の才能を見せているアクリウシェだが果たしてプレミアリーグ入りは実現するのだろうか。