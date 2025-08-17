南野拓実の同僚MFは今夏プレミアリーグ参戦か “フランスの逸材”アクリウシェ獲得レースにマンCが参戦へ
日本代表MF南野拓実の同僚MFは今夏ステップアップが期待されている。
『Sky Sports』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、ASモナコに所属する23歳のU-23フランス代表MFマグネス・アクリウシェの獲得レースにマンチェスター・シティも参戦したようだ。
モナコの下部組織出身であるアクリウシェは2022年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、ここまでは公式戦通算97試合に出場。昨季もリーグ戦27試合に先発出場し、5ゴール10アシストと23歳ながら絶対的な主力選手として活躍している。
リーグ・アンで圧巻の才能を見せているアクリウシェだが果たしてプレミアリーグ入りは実現するのだろうか。
大仕事をやってのけた！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 10, 2025
アクリウシュのパスから#南野拓実 がPA内に
ドリブルで切り込み
そのままシュートを決めた！
CL出場権獲得へ
貴重な、大きな先制点！
リーグ・アン第33節
モナコ×リヨン
