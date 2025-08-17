ソフトバンクは試合終盤に牧原大成選手のサヨナラ打が飛び出しロッテに勝利しました。

先発は試合前の時点でパ・リーグトップの防御率1.19をマークしているモイネロ投手。この試合もその実力を発揮し、ロッテ打線を寄せ付けません。3回には2本のヒットで1アウト1、2塁としましたが、西川史礁選手と池田来翔選手から連続三振を奪ってこの場面を乗り切ります。

モイネロ投手はこの試合、7回103球を投げて被安打3、10奪三振、2四球、無失点と快投。前回登板の10日の日本ハム戦に続いての完封勝利とはなりませんでしたが、チームに流れを呼び込みます。

しかし、打線がロッテ投手陣に抑え込まれ無得点のまま試合が進行。初回以降は得点圏に走者を置くことができませんでした。

迎えた8回裏、先頭の野村勇選手がヒットで出塁し、その後1アウト1、2塁のチャンスを迎えます。しかし周東佑京選手が三振、柳町達選手も内野ゴロに倒れ得点できません。

9回裏、先頭の近藤健介選手が四球を選びます。代走の緒方理貢選手がロッテ・益田直也投手の暴投の間に2塁へ進塁すると、その後3盗に成功し一打サヨナラのチャンスに。ここで牧原選手が1塁線を破るサヨナラタイムリーを放ち、熱戦に終止符を打ちました。

勝ったソフトバンクはロッテとのこのカードを2勝1敗とし勝ち越しに成功。8月は5カードを終えて11勝3敗と大きく勝ち越しています。