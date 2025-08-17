「子どもたちの人権は後回しだった」元教師が選択した“フリーランス教員”という働き方。「報酬」も学校と交渉して決められる
「報酬とか働き方については、きちんと話し合って決めます。契約違反があれば、そのたびに話し合って改善を求めていきます」というのは、木野雄介さん。彼は、「フリーランス教員」を名乗っている。
教員には正規と非正規があり、非正規にも常勤と非常勤がある。常勤は正規と同じように担任や部活動の顧問などもやらされるが、報酬を含めて待遇は正規よりも劣る。非常勤は、いわゆる「時間講師」で、契約した時間数の授業を受け持つだけで、ほかのことはやらない。正規や常勤にとって負担の大きい校内分掌（雑務）もやらない。処遇は、常勤よりも悪くなるのが普通だ。
◆「報酬を含めた条件」を交渉して決めている
フリーランス教員の木野さんを分類するなら、この非常勤ということになる。しかし普通の非常勤とフリーランスである木野さんの違いは、報酬を含めた条件を学校との話し合いで決めていることだ。一般的な非常勤だと学校に言われるままなので低い報酬になってしまうが、木野さんの場合は交渉して決めるので“悪くはない”という。
大学を卒業した木野さんは、スキーインストラクターとして働く道を選択する。初めて教員採用試験を受けたのは、28歳のときだった。1990年のバブル崩壊の影響による不況が長期化していて就職氷河期といわれた時代が、まだ続いているころだ。企業が採用者数を減らしている反動で公務員人気が高まり、同じく安定している教職にも応募が殺到していたそうだ。教員不足が深刻となっている現在では信じられない状況で、競争率は何十倍にもなっていたそうだ。結果、最初の教職へのチャレンジは大敗する。
◆「教わってきた先生」と同じことをしていた
そこで、教育IT系の国内企業に勤めたり、海外の企業でも働いた。「海外で働いたのは、その経験が教員採用試験においてプラスに評価されると考えたからです」と、木野さん。
そして、私立の中高一貫校に採用されたのは29歳のときだった。非常勤ではなく、正規教員としての採用である。その教職を2020年3月末に辞めてしまうことになるのだが、その経緯を次のように木野さんは説明する。
「教職に就いたばかりのころは、自分が小中高と教わってきた先生像が自分のなかにあったのか、同じことをやっていました。子どもたちの人権は後回しで、とにかくクラスの秩序を最優先して子どもたちを大人しくさせます。手こそだしませんが、怒鳴って子どもたちを黙らせる、脅して良い成績をとらせる、そういうことをやっていました。それで上手にクラスをまとめているとおもっていて、自分では先生としてうまくやっていると考えていました」
◆脅すようなかたちで大人しくさせるやり方は違う
「しかし」と、木野さんは言う。「それは大きな勘違いでした」と続ける。
「最初は高校生の担任で、卒業させると、次には中学1年生の担任になりました。中高一貫校なので、そういうローテーションになっていました。受験勉強を経て、いろいろな夢や希望を抱いて入学してきた子どもたちを、それまでやってきたように脅すようなかたちで大人しくさせるやり方は違うな、と考えるようになりました」
さらには、その中学1年生が大学を受験する2020年度からは大学入試制度が大きく変わることになっていた。それまでの知識偏重ではなく、自ら学ぶ主体性などが評価される入試に変わるといわれていたのだ。
「主体性を優先する指導などしたことはありませんでした。そこで、いろいろな研修を受けて勉強しました。そうしたなかで気づいたのは、怒鳴って従わせるとか、『夢を実現するには勉強しなければダメだ』と脅すやり方は、全部が外発的な動機づけでしかないといことでした。それでは主体性は育ちません。子どものためとおもっていたけれど、実は自分のためでしかなく、『木野先生のクラスはまとまっているよね』などと言われて、教員としての自分が一目置かれる存在になりたいという思いでしかなかったとにも気づきました」
