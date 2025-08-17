◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神（17日、東京ドーム）

巨人の丸佳浩選手が今度はファインプレーでチームを救いました。

丸選手は4回に、2アウト1・3塁のピンチで、郄寺望夢選手が打ったライト前のタイムリーヒットを後逸。その影響で1塁ランナーの生還も許し、2失点に関与してしまいます。

それでも5回に2打数2安打で迎えた第3打席、丸選手は意地を見せ、才木投手が5球目に投じた149キロのストレートを完璧にとらえ、ライトスタンドへ飛び込む4号ソロ本塁打を放ちました。丸選手はこの一打について「エラーでチームに迷惑をかけたので、その分取り返したかった。まだ取り返せていないので、この後も必死こいて頑張ります」と満足していない様子。

そこから7回の守備。2点ビハインドの巨人は追加点を与えたくありませんが、2アウト3塁とピンチを迎えます。3番手の田中瑛斗投手に対し、近本光司選手がファウルで粘ります。岸田行倫選手が田中投手の元へ行きリズムを整えますが、9球目のフォークに近本選手が合わせます。

打球はライトへ飛んでいきますが、丸選手がこの打球をスライディングキャッチ。好プレーでチームを救いました。