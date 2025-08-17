フリーアナウンサーの中川安奈（31）が17日、自身のインスタグラムを更新。“昭和”なワンピース姿を披露した。

「夏休みなのでおばあちゃまのおうちに遊びに行きまして…と言いたくなるような、レトロなスタジオでの収録 私も昭和をイメージした衣装で臨ませていただきました！」と報告。

昔ながらの和室でのワンピース姿の写真をアップし「『昔のポットみたい』って言われたのですが、わかりますか？ 笑 日本テレビのお笑い特番『コントラスト』たくさん笑ったなぁ〜放送は2回に分かれてまして（1）8月22日（金）24時50分〜（2）8月29日（金）25時35分〜金曜の夜中、一緒に楽しみましょう」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「スタイル抜群で可愛いすぎます」「可愛い！！」「めちゃカワユイ」「どの写真も最高に素敵です とってもとっても綺麗です」「タイムスリップした気分になりますね衣装ド派手ですけど、安奈さんが身に付けると何でも似合ってしまうから元がいいなと感じました 」などの声が寄せられている。

中川アナは慶応大を卒業後、NHKに入局。プエルトリコ育ちの明るいキャラクターと、抜群のスタイルでも注目され「NHKの峰不二子」とも呼ばれた。

今年3月末にNHKを退局、SNSでホリプロ所属となったことを発表した。