【札幌記念】トップナイフが3度目の正直！重賞初制覇

8月17日、札幌競馬場で行われた11R・札幌記念（G2・3歳上オープン・芝2000m）は、横山典弘騎乗の10番人気、トップナイフ（牡5・栗東・昆貢）が快勝した。1馬身差の2着に2番人気のココナッツブラウン（牝5・栗東・上村洋行）、3着に13番人気のアラタ（牡8・美浦・和田勇介）が入った。勝ちタイムは2:01.5（稍重）。

1番人気で岩田康誠騎乗、ホウオウビスケッツ（牡5・美浦・奥村武）は、7着敗退。

【萩S】トップナイフが番手から抜け出して快勝

3年連続の出走

横山典弘騎乗の10番人気、伏兵トップナイフが嬉しい重賞初制覇を果たした。3年連続で挑んだこのレースで、ついに念願のタイトルを手にした。道中は中団インをロスなく立ち回り、直線でも狭いスペースを突いて進出。鞍上の巧みな手綱さばきに導かれ、歓喜のゴールを駆け抜けた。

トップナイフ 19戦3勝

（牡5・栗東・昆貢）

父：デクラレーションオブウォー

母：ビーウインド

母父：スピニングワールド

馬主：安原浩司

生産者：杵臼牧場

【全着順】

1着 トップナイフ 横山典弘

2着 ココナッツブラウン 北村友一

3着 アラタ 浜中俊

4着 ケイアイセナ 吉田隼人

5着 ヴェローチェエラ 佐々木大輔

6着 リビアングラス 鮫島克駿

7着 シュトルーヴェ R.キング

7着 ホウオウビスケッツ 岩田康誠

9着 ボーンディスウェイ 木幡巧也

10着 コスモキュランダ 丹内祐次

11着 アルナシーム 藤岡佑介

12着 ハヤテノフクノスケ 横山和生

13着 アウスヴァール 古川吉洋

14着 シュヴァリエローズ 武豊

15着 ステレンボッシュ 池添謙一

16着 ショウナンアデイブ 荻野琢真