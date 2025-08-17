タレント出川哲朗（61）が17日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。女優二階堂ふみと電撃婚したメイプル超合金カズレーザーから、交際期間を明かされたと話した。

カズレーザーの結婚について、和田アキ子が「ウチらもビックリしたよね」と振ると出川が「そ、っそうスね」と慌てる様子だったので和田が「あれっ」と反応。出川は右手を横に振って「僕は知らないスよ」と話して「レギュラー一緒にやってるんだけど、全然知らなかったんで、ただ、カズに聞いたら」と報道された後に話したことを話し出した。

出川は「付き合いだしたのは、この1年ぐらいで、その前から（二階堂が）”カッコいい”って言ってるって。そのぐらいから付き合っていたように（報道に）ずっと載っていたじゃないですか。実際に付き合ったのはこの1年ぐらいだって」と話した。

そして「ほんで『よくバレなかったな』って。カズってプライベートでもあのまま。で、街とか行くから『よくバレなかったね、よく撮られなかったね』って言ったんですけど『全然大丈夫ッスよ』っていつものひょうひょうとする感じで」と語っていた。

カズレーザーは10日、Xで二階堂と連名で結婚を発表する文書を発表。16年のテレビ番組で二階堂が「顔がすごくタイプ」と公言して9年が経過していたが、いつから交際していたのかは、正式に明らかにしていなかった。